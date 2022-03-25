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FutbolHem de Eljif Elmas'sız! Kuzey Makedonya İtalya'yı eledi dünya şok geçirdi
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Hem de Eljif Elmas'sız! Kuzey Makedonya İtalya'yı eledi dünya şok geçirdi

2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Palermo'da İtalya ile karşı karşıya gelen Kuzey Makedonya dünya devini Trajkovsk ile 1-0 yendi ve Portekiz'le final oynama hakkı kazandı.

25.03.2022 - 07:51 |
Hem de Eljif Elmas'sız! Kuzey Makedonya İtalya'yı eledi dünya şok geçirdi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İtalya, konuk ettiği Kuzey Makedonya'ya 1-0 yenilerek, Dünya Kupası finallerine katılma şansını kaybetti.

Palermo kentinde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçın ikinci yarısında gol bulmak için yüklenen İtalya, son dakikalarda topu kendi ağlarında gördü. 90+2. dakikada ani gelişen Kuzey Makedonya atağında Trajkovski, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Kuzey Makedonya, son Avrupa Şampiyonu İtalya'yı play-off yarı finalinde 1-0 yenerek, eledi.

Böylece müzesinde 4 Dünya Kupası bulunan İtalya, üst üste ikinci kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteremeyecek. "Gök-mavililer", 2017 yılındaki Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda da İsveç'e elenerek 2018 Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetmişti. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra İtalya, benzer durumu tekrar yaşadı ve bu kez Kuzey Makedonya'ya elenerek 2022 Dünya Kupası finallerine gitme şansını yitirdi.

Bu sonuçla Kuzey Makedonya, Dünya Kupası play-off finalinde Portekiz ile eşleşmiş oldu. Bu eşleşme ise 29 Mart'ta oynanacak.

Hem de Eljif Elmassız Kuzey Makedonya İtalyayı eledi dünya şok geçirdi

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