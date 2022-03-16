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FransaPSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek
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PSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek

Paris Saint Germain'in 34 yaşındaki kanat oyuncusu Angel Di Maria ile yollarını ayırmayı düşündüğü ifade edildi.

16.03.2022 - 21:37 |
PSG Di Maria'ya güle güle deyip Dembele'yi transfer edecek

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'de, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile sözleşme uzatmak gibi bir düşünce olmadığı, hatta Di Maria'nın yerine gelecek ismin bile belirlendiği yazıldı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Paris ekibinin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'e elenmesinin cezası bazı oyunculara kesilecek. PSG yönetiminin belirlediği isimlerden birisi olan Angel Di Maria ile sözleşme uzatılması düşünülmüyor. Eski kulübü Benfica'nın olası transferi hakkında nabız yokladığı Di Maria'nın, Paris ekibinden kesin kararı duymadan diğer kulüpler ile görüşmek istemediği belirtildi.

YERİNE DEMBELE GELECEK

Arjantinli yıldız ile yolları ayırmayı planlayan PSG'nin, o bölgeye yazın Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Ousmane Dembele'yi düşündüğü, hatta Fransız oyuncuyla temasların başladığı belirtildi. Barcelona'nın önerdiği sözleşme teklifinden memnun olmayan Dembele'nin de bu transfere sıcak baktığı vurgulandı.

Arjantinli Angel Di Maria, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 25 maçta forma giyerken 3 gol 5 asistlik performans gösterdi.

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