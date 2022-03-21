Dün hat-trick yaptı bugün menajeri transferi açıkladı!

Geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, bu sezon Fransa'da büyük hayal kırıklığı yarattı. Jocelyn Gourvennec ile anlaşamayan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu. Kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli yıldız CSKA Moskova'da küllerinden doğdu.

Rusya Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı, 4 maçta 6 gole imza atarken Rusya Kupası'nda da 2 asiste imza atarak CSKA Moskova kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

Rus basını da Yusuf Yazıcı'nın performansını manşetlere taşıdı. Yusuf Yazıcı'nın Rusya Premier Lig tarihine geçtiği ifade edildi. Yusuf Yazıcı, Rusya'da ilk 4 maçında da gol bulan ilk isim olurken daha önce bu rekor 2015'te Akhmat formasıyla ilk üç maçında gol atan Senegalli Ablai Mbenga'ya aitti.

Yusuf Yazıcı'nın Rusya'daki müthiş başlangıcı kalıcı transfer söylentilerini de artırdı. CSKA'nın Liille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın bonservisini almayı planladığı aktarıldı.

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına Yusuf Yazıcı'nın geleceğiyle ilgili konuştu.



İşte Adem Cebeci'nin o açıklamaları;

"Yusuf inanılmaz bir insandır. Kendini iyi hissettiğinde yapabileceklerinin sınırı yok. İki gün önce bir röportajda hat-trick yaparsa mutlu olacağını söyledi ve yaptı. Bu başarı Yusuf için sadece bir başlangıç. Şimdi bir milli ara var ve ardından yeniden Rusya'ya dönecek."

TRANSFER AÇIKLAMASI

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Cebeci, CSKA Moskova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı konusunda henüz kesinleşen bire durumun olmadığını vurgulayan Adem Cebeci, oyuncunun CSKA Moskova'da mutlu olduğunu belirtti. Cebeci, "Kesinlikle Yusuf, CSKA'da kalmak istiyor. Bu kulübün bir parçası olmaktan çok mutlu. Şartlar oluşursa neden olmasın." ifadelerini kullandı.



RUSYA'DAN İDDİA: 12 MİLYON EURO

Rus basını daha önce Yusuf Yazıcı'nın satın alma opsiyonunun 12 milyon Euro olduğunu iddia etmişti. CSKA moskova'nın resmi transfer açıklamasında satın alma opsiyonuyla ilgili net bir rakam belirtilmezken, CSKA Moskova'nın 12 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'nın bonservisini alabileceği aktarıldı. Rusya'da rekor kıran bir performans sergileyen Yusuf Yazıcı için son karar sezon sonunda verilecek.







