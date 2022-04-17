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Şampiy10Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu neden istifa etti?
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Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu neden istifa etti?

Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti. Ferhat Gündoğdu uzun süredir eleştirilerin odak noktası haline gelmişti. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu; Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus gibi birçok hakemimizin ipini çektiği kararla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu neden istifa etti? İşte detaylar…

17.04.2022 - 16:01 |
Ferhat Gündoğdu kimdir? Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu neden istifa etti?

Ferhat Gündoğdu Merkez Hakem Kurulu (MHK) görevini bıraktı. Ferhat Gündoğdu hakemler ile ilgili kararlar nedeniyle uzun süredir eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1987-1991 yılları arasında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında lisans eğitimi almıştır.

2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri alırken sonrasında ise 2014'te Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora almıştır.

Ferhat Gündoğdu, 2019'da Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev yapmıştı.

19 Ekim 2021'de ise Metin Tokat'ın istifası sonrası Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atanmıştı.

Ferhat Gündoğdu, TFF bünyesinde MHK Eğitimden Sorumlu üyesi olarak görev almıştı.

Lokman Hekim Üniversitesi'nde spor yöneticiliği alanında akademik görevlerde bulunan Ferhat Gündoğdu, Türk Eğitim Derneği'nde de okul yatırımları ve planlama müdürü olarak görev yaptı. 

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