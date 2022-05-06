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Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor

Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Ersen Martin kalp krizi geçirdi. Ersen Martin'in hayati tehlikesi bulunuyor.

06.05.2022 - 14:20 |
Ersen Martin'den kötü haber! Hayati riski bulunuyor

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor 'da da forma giyen 42 yaşındaki eski futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.

2013'te yeşil sahalara veda eden 42 yaşındaki eski milli futbolcu Ersen Martin, kalp krizi geçirdi.

Aort damarında yırtık tespit edilen Ersen Martin, İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alındı.

2012-2013 sezonunda Eyüpspor'da futbolu bırakan Ersen Martin, kariyerinde Beşiktaş ve Trabzonspor formaları da giymişti.

Ersen Martin kariyeri boyunca 4 kez A Milli Takım forması giymişti.

Ersen Martin'in hayati riski bulunuyor...

Ersen Martinden kötü haber Hayati riski bulunuyor

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