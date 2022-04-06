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VoleybolFenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank Avrupa finalinde!
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Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank Avrupa finalinde!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı konuk etti. Normal setlerde Fenerbahçe 3-0'lık üstünlük sağlarken altın seti kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

06.04.2022 - 20:58 |
Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank Avrupa finalinde!

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı konuk etti. Fenerbahçe setlerde 3-0'lık üstünlük sağlarken ilk maçı 3-1 kaybetmesi sebebiyle mücadele altın sete gitti. Altın seti kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.

Bu sonuçla Vakıfbank, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.

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