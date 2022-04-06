Fenerbahçe Opet'i yenen Vakıfbank Avrupa finalinde!
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı konuk etti. Normal setlerde Fenerbahçe 3-0'lık üstünlük sağlarken altın seti kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.
06.04.2022 - 20:58 |
CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fenerbahçe Opet evinde Vakıfbank'ı konuk etti. Fenerbahçe setlerde 3-0'lık üstünlük sağlarken ilk maçı 3-1 kaybetmesi sebebiyle mücadele altın sete gitti. Altın seti kazanan Vakıfbank adını finale yazdırdı.
Bu sonuçla Vakıfbank, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile Süper Finalde karşılaşacak.