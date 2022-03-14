ultrAslan sosyal medya hesabından duyurdu! Şampiyon boksör Yavuz Ertürk hayatını kaybetti

Şampiyon boksör Yavuz Ertürk, geçirdiği hastalık sonrası hayatını kaybetti. Galatasaray taraftar grubu ultrAslan şortu ile karşılaşmalara çıkan Ertürk'ün vefat haberini ise ultrAslan sosyal medya hesabından duyurdu.

Boksör Yavuz Ertürk kimdir?

"Achilles" lakaplı Yavuz Ertürk, Almanya'nın Köln kentinde yaşıyordu. WBC Balkan Şampiyonluğu unvanı bulunan Yavuz Ertürk, daha önce Dünya şampiyonluğu içinde ringlere çıkmıştı. 1987 yılında Yozgat'ta doğan boksör, Almanya'nın Göppingen'de çıktığı müsabakada Arjantinli rakibi Gabriel Ladesma'yı nakavtla mağlup ederek ringden galip ayrılmıştı.2008 yılından bu yana boks sporuyla ilgilenen Ertürk'ün başarıları arasında WBC Balkan şampiyonluğu, WBA Asya Şampiyonluğu ve IBF Kıtalararası Şampiyonlukları yer alıyor.



'Ömrümü dövüş sporlarına adadım'

Yavuz Ertürk daha önce yaptığı açıklamada çocukluğundan beri dövüş sporlarıyla ilgilendiğini belirterek, "İlkokulda karate, tekvando, kick boks derken, kendimi boks yaparken buldum. Yani ömrümü dövüş sporlarına adadım. Çok şükür profesyonel arenada çıktığım maçlarda tek yenilgi aldım o da başlangıç dönemlerimde hakemlerin azizliğine uğradım" demişti.







