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Tüm dünyanın beklediği maç 6 raunt sürdü! Boksörlüğü bıraktı

Dün gece Wembley Stadı'nda 94 bin kişinin takip ettiği Tyson Fury ile Dillian Whyte kapışmasında Fury'nnin 6 rauntta Whyte'ı devirmesi ve 34 yaşındaki boksorün bu karşılaşmadan sonra kariyerini sonlandırması büyük dikkat çekti.

24.04.2022 - 10:29 |
Tüm dünyanın beklediği maç 6 raunt sürdü! Boksörlüğü bıraktı

Büyük Britanyalı Tyson Fury, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet şampiyonu unvanını korumak için vatandaşı Dillian Whyte ile karşılaştı. 'Çingene Kral' lakaplı ünlü boksör Tyson Fury, unvan maçına Dillian Whyte ile Wembley Stadı'ndaki 94 bin kişinin önünde ringe çıktı. Müsabakaya çok etkili başlayan Tyson Fury, rakibi Dillian Whyte'ı ilk rauntlardaki performansıyla oldukça yıprattı. Tüm dünyanın beklediği maç tam 6 raunt boyunca sürdü. 

Maçın 6 raunduna gelindiğinde etkili performansını sürdüren Fury, rakibi Whyte'a son bir darbe vurdu. Etkili yumruk sonrası yere düşen Whyte, bir süre sonra ayağa kalkmaya çalıştı. Yerden kalksa da Whyte'ın ayakta duramadığını gören müsabakanın hakemi maçı bitirdi. 

FURY, NAKAVTLA KAZANIP KEMERİNİ KORUDU

Dev mücadeleyi 6 raunt sonunda nakavtla kazanan Tyson Fury büyük sevinç yaşarken WBC Dünya ağır sıklet kemerini de korumuş oldu. Bilindiği gibi Tyson Fury, bu karşılaşmaya çıkmadan önce profesyonel kariyerinin son müsabakasında yer alacağını duyurmuştu. Tyson Fury yaptığı açıklamada "Bu, kariyerimin son maçı. Bundan sonra emekli oluyorum. Bankada 150 milyonum var, sağlıklı ve gencim. Yurtdışında büyük bir yat alacağım. Kimseye kanıtlayacağım bir şey yok, artık yokum." ifadelerini kullanmıştı. Tyson Fury böylece kariyerini 33 maçta 32 galibiyet ve 1 beraberlik ile tamamladı.

Dillian Whyte'ı devirip dünya şampiyonu unvanını sürdüren Fury, 31 milyon sterlinlik ödülün de sahibi oldu.

Tüm dünyanın beklediği maç 6 raunt sürdü Boksörlüğü bıraktı

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