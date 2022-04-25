Kendisine başarının sırrı soruldu o 'önce disiplinli bir hayat' dedi! İnce eleyip sık dokuyan, büyük çaplı planının olduğunu anlatan Nicolas Tancak'tan ilginç yatırım

Nicolas Tancak, kendisine başarısının sırrı sorulduğunda disiplinli bir hayata sahip olduğunu, okumayı ve araştırmayı sevdiğini söyledi. Özellikle araştırmacı kişiliğinin kendisine pek çok şey kattığını, bu sayede hem müziğine ilham bulduğunu hem de yeni tarzlar keşfettiğini söyledi.



Bunun yanında, Tancak, Türk kültürüyle yakından ilgilendiğini, Türk müziğinden ilham aldığını da ekledi. Sanat hayatındaki başarısını büyük oranda Türk kültür ve müziğinden aldığı ilhama bağlayan Tancak, yakın zamanda Türkçe bir albüm yayımlamayı düşündüğünü de ekledi.



“Yatırım Da Bir Sanat”



Nicolas Tancak, yaptığı yatırımlarla ilgili kendisine yöneltilen sorulara da yatırımı bir sanat olarak gördüğünü söyleyerek cevap verdi. Yatırım yapmadan önce ince eleyip sık dokuduğunu, bir firmanın gelişim gösterip gösteremeyeceğini göz önünde bulundurup yatırımı ona göre yaptığını söyleyen Tancak, büyük çaplı yatırım planları olduğunu da ekledi.



Nicolas Tancak aynı zamanda Türk moda devi Vakfe Moda’yla kurduğu ortaklık ile ilgili yöneltilen sorulara da firmanın gelecek vadettiğini düşündüğünü söyleyerek cevap verdi.



Gelecek yatırımlarıyla ilgili yöneltilen sorulara ise henüz çok fazla detay vermeyeceğini, halihazırda yaptığı yatırım ve ortaklıktan memnun olduğunu, gelecekte de daha fazla yatırım yapmayı planladığını söyleyerek cevap verdi.