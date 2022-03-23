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Real Madrid Micic ve Moerman'ı durdurmadı Anadolu Efes 'olmaz' denileni başardı!

Turkish Airlines EuroLeague’in 31’inci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes Micic ve Moerman'ın harika performansıyla Real Madrid'i 90-90 yendi.

23.03.2022 - 07:44 |
Real Madrid Micic ve Moerman'ı durdurmadı Anadolu Efes 'olmaz' denileni başardı!

Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan maça Anadolu Efes; Micic, Larkin, Anderson, Moerman ve Pleiss ilk 5’iyle başladı. Real Madrid ise Williams-Goss, Deck, Hanga, Yabusele ve Tavares ilk 5’iyle sahada yer aldı. Dev karşılaşma tempolu başlarken, Anadolu Efes’te Micic 8 sayıyla, Real Madrid’de ise Poirier 6 sayıyla takımlarının skor yükünü çeken isimler oldular. Karşılıklı sayılarla geçen ilk periyodu Real Madrid 21-19’luk üstünlükle kapattı.

İkinci periyodun başlamasıyla vites yükselten deplasman ekibi, Anadolu Efes karşısında hücumda ve savunmada büyük üstünlük kurarak farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 31-44. Bu skor sonrasında oyuna ağırlığını koyan Anadolu Efes, 11-0’lık seriye maça yeniden ortak oldu: 42-44. Periyodun kalan bölümünde tekrardan seri yakalayan Real Madrid, soyunma odasına 51-44’lük üstünlükle gitti.

Real Madrid’in Yabusele başta olmak üzere 3 sayı çizgisinin gerisinden isabetli atmasıyla hücumda hiç düşmeyen Real Madrid’e karşılık Anadolu Efes’te, Moerman ve Larkin devreye girse de deplasman ekibi müsabakanın final periyoduna 7 sayılık farkla önde girdi: 72-79. Son periyotta vites yükselten taraf bu kez Anadolu Efes olurken, Micic’in muhteşem performansıyla öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip, parkeden 93-90’lık galibiyetle ayrıldı.

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Uros Nikolic, Damir Javor

ANADOLU EFES: Pleiss 11, Micic 29, Anderson 5, Larkin 12, Bryant 3, Moerman 18, Dunston 8, Beaubois 5, Simon 2

REAL MADRID: Randolph, Poirier 8, Yabusele 20, Thompkins, Tavares 5, Williams-Goss 9, Heurtel 5, Fernandez 6, Hanga 14, Deck 23

1’İNCİ PERİYOT: 19-21
İLK YARI: 44-51
3’ÜNCÜ PERİYOT: 72-79

ANADOLU EFES’TEN DÜNYA SU GÜNÜ’NDE FARKINDALIK PROJESİ

Anadolu Efes Spor Kulübü ve Wilo Türkiye, 22 Mart Dünya Su Günü’nde gerçekleştirdikleri farkındalık projesi ile azalan su kaynaklarının korunmasına ve hayatın akışının devamı için temiz suyun önemine dikkat çekti. Biletleri günler öncesinden tükenen ve kapalı gişe oynanan Anadolu Efes - Real Madrid maçında, Anadolu Efes sahaya “Dünya Su Günü” forması ile çıktı. Su kaynaklarının verimli bir şekilde kullanılmasının önemini simgeleyen formanın tasarımı da taraftarlar tarafından çok beğenildi. Ayrıca karşılaşma boyunca izleyicileri bilgilendirmek adına çeşitli etkinlikler de gerçekleştirildi.

Real Madrid Micic ve Moermanı durdurmadı Anadolu Efes olmaz denileni başardı

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