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3 Rus takımının katılımı askıya alındı Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralaması...

Turkish Airlines Euroleague Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulunun yaptığı toplantıda Rusya için aldığı kararlar, organizasyonun bu sezonki durumunu ciddi oranda etkileyecek ve özellikle Play-Off mücadelesi veren bazı takımların yeniden umutlanmasına neden olacak.

01.03.2022 - 14:10 |
3 Rus takımının katılımı askıya alındı Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in sıralaması...

Turkish Airlines Euroleague dün gerçekleştirilen Ticari Varlıklar Hissedarları Yönetim Kurulu toplantısının ardından organizasyonda yer alan Rusya takımları ile ilgili olarak çeşitli yaptırımlar uygulanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen toplantıda, Euroleaguede yer alan 3 Rusya takımı olan CSKA Moskova, Zenit St. Petersburg ve UNICS Kazanın, Euroleague katılımı askıya alındı. Bu karardan daha da önemlisi ise eğer Rusya-Ukrayna arasındaki durum düzelmez ise bu üç takımın bu sezon oynadığı maçların oynanmamış sayılacak olması. Eğer ilerleyen süreçte Euroelague yönetimi, bu üç takımın oynadığı maçların oynanmamış sayılmasını kabul eder ise otomatik olarak organizasyondaki sıralama da değişmiş olacak. Bu durum da play-offa katılacak takımların değişmesine neden olabilir.

FENERBAHÇE 1, ANADOLU EFES 4 SIRA YÜKSELMİŞ OLACAK

Turkish Airlines Euroleaguede şu ana kadar oynanan karşılaşmalar sonunda Anadolu Efes 13 galibiyet 12 mağlubiyet ile 9uncu; Fenerbahçe Beko ise 12 galibiyet 12 mağlubiyet ile 10uncu sırada yer alıyor. Eğer Rus takımları ile oynanan karşılaşmalar geçerli sayılmaz ise Anadolu Efesin şu anki tabloda 5inci sıraya yükselmesi söz konusu. Zira Efes, Rus takımlarına karşı potansiyel olarak oynayabileceği 6 karşılaşmayı da oynamış durumda ve bu karşılaşmalarda 2 galibiyet 4 mağlubiyet elde etti. Bu durumda 11 galibiyet 8 mağlubiyete dönüşecek olan Efes, güncel sıralamada kendisini 5inci sırada bulacak.

Fenerbahçe Beko için ise durum biraz daha farklı. Sarı-lacivertli ekip, şu ana kadar Rusya takımları ile oynayabileceği 6 maçın 3 tanesini oynamış durumda ve bu karşılaşmaların tamamından galibiyet elde etti. Bu durumda 3 galibiyeti silinecek olan Fenerbahçe, 9 galibiyet 12 mağlubiyete gerileyecek ama 3 Rusya takımı da sıralamada üstünde yer aldığı için onların saf dışı kaldığı durumda 10uncu sıradan 9uncu sıraya yükselecek. Sarı-lacivertli ekip için olumsuz durum ise Rusya takımları ile kalan 3 maçının 2sini evinde oynayacak olması. Bu karşılaşmaları kazanabilme potansiyeli yüksek olan sarı-lacivertlilerin, maçların oynanmaması durumunda ise olumsuz bir etki ile karşılaşması en olası ihtimal olarak gözüküyor.

İLK 4 SIRA DEĞİŞMİYOR

Euroleague yönetiminin, Rusya takımları ile oynanan karşılaşmaları yok sayması durumunda güncel tablo üzerinden bir değerlendirme yapılır ise ilk 4 sıradaki takımda bir değişim söz konusu olmuyor. Barcelonanın liderliğini sürdürdüğü olası senaryoda Real Madrid 2nci, Olimpia Milano 3üncü ve Olympiacos ise 4üncü sırada yer alıyor.

Olası senaryonun gerçekleşmesi durumunda ise Bayern Münih, Maccabi Tel Aviv ve Bitci Baskonia, 5 sıra yükselerek bu durumu avantaja çevirebilecek takımlar olarak gözüküyor. Rusya takımları ile oynanan maçlar yok sayılır ise güncel sıralama üzerinde Bayern Münih 11incilikten 6ncı sıraya, Maccabi Tel Aviv 12ncilikten 7nci sıraya, Bitci Baskonia ise 17ncilikten 12nci sıraya yükselecek.

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