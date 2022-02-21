Stephen Curry'den 50 sayı 5 ribaund... NBA All Star 2022'nin kazanan takımı...

Amerikan Basketbol Ligi NBA'de All Star zamanı geldi çattı ve bu dev organizasyonun finali taraftar oylarıyla seçilen oyuncuların karşı karşıya geldi.

Cleveland Cavaliers'ın salonu Rocket Mortgage FieldHouse'da oynanan maçta Le Bron James'in takımı, Kevin Durant'in takımını 163-160 mağlup etti.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu ise attığı 50 sayı, 5 ribaund ve 2 asistlik performansıyla Stephen Curry oldu. Curry ayrıca 16/27'lık üçlük performansıyla gecenin dikkat çeken performansına imza attı.

NBA All Star 2022de LeBronun takımı galip



Maçta performansıyla öne çıkan diğer isimler 36 sayı 10 ribaund 4 asistle Joel Embiid, 30 sayı 12 ribaund, 6 asistle Antetokounmpo, 24 sayı 6 ribaund 8 asistle LeBron James oldu.

1. Çeyrek: 47-45 (Team LeBron)

2. Çeyrek: 49-46 (Team Durant)

3. Çeyrek: 45-45