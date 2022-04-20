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NBAJimmy Butler 45 sayı attı Miami Heat seriyi 2-0 yaptı
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Jimmy Butler 45 sayı attı Miami Heat seriyi 2-0 yaptı

NBA play-off ilk turunda heyecan 3 karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı'nda Miami Heat, FTX Arena'da karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 115-105'lik skorla mağlup ederek, seride durumu 2-0'a getirdi.

20.04.2022 - 12:12 |
Jimmy Butler 45 sayı attı Miami Heat seriyi 2-0 yaptı

Miami'de Jimmy Butler 45 sayı ile play-off rekorunu kırarken ayrıca 5 ribaund, 5 asist ve 2 top çalma ile oynadı. Takımda Tyler Herro 15 sayı, 3 ribaund ve Max Strus 14 sayı, 4 asistle katkıda bulundu. Atlanta'da ise Bogdan Bogdanovic'in 29 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve Trae Young'ın 25 sayı, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Batı Konferansı
(1) Memphis Grizzlies: 124 - Minnesota Timberwolves: 96 (1)
(1) Phoenix Suns: 114 - New Orleans Pelicans: 125 (1)

Doğu Konferansı
(2) Miami Heat: 115 - Atlanta Hawks:105 (0)

Jimmy Butler 45 sayı attı Miami Heat seriyi 2-0 yaptı

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