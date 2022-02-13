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BasketbolKerim Abdülcabbar'ı geride bıraktı NBA tarihine damga vurdu
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Kerim Abdülcabbar'ı geride bıraktı NBA tarihine damga vurdu

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, Kerim Abdülcabbar'a ait normal sezon ve play-off'lar toplamında en fazla sayı atan Amerikan Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu rekorunu kırdı.

13.02.2022 - 13:32 |
Kerim Abdülcabbar'ı geride bıraktı NBA tarihine damga vurdu

37 yaşındaki James, 4'er kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini ekledi. 7 bin 631 sayıyla NBA Play-off'ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526'ya çıkardı.

Normal sezon ve play-off'lardaki toplam sayısını 44 bin 157'ye yükselten James, Kerim Abdülcabbar'ı (44 bin 149 sayı) geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi. Bu istatistikte James ve Abdülcabbar'ı, Karl Malone (41 bin 689), Kobe Bryant (39 bin 283) ve Michael Jordan (38 bin 279) izliyor.

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