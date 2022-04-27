Bahçeşehir Koleji, FIBA Europe Cup şampiyonu oldu
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.
27.04.2022 - 22:08 |
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali 2. maçında İtalya temsilcisi Unahotels Reggio Emilia'yı 90-74 yenerek şampiyon oldu.
5 yıl önce kurulan ve Süper Lig'de 4. sezonunu geçiren Bahçeşehir Koleji, Europe Cup'ı kazanarak Türkiye'ye 11. Avrupa kupasını getirdi.