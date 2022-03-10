Ahmet Ağaoğlu açıkladı: 800 bin Euro'dan 180 bin Euro'ya düştü!

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklama yaptı. Yayın ihalesi hakkında da açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, çarpıcı sözler sarf etti.

Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Kulüplerimiz 3 sene içerisinde yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğradı. 3 puana verilen galibiyet ücreti 800 bin Euro'dan 180 bin Euro'ya düştü."

"Anadolu futbolu çökerse, Türk futbolu çöker. Yayın gelirleri, kulüplerin %80 gelirini oluşturuyor. Anadolu kulüplerinin gelir kaybı, her ne hikmetse yayıncı kuruluş için anlaşılmış durumda. O, bundan 3 sene önce düşünülecek konuydu."

Yayın gelirleri düştü

"4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün itibariyle 2 milyar 675 milyon TL, yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyona yakın bir gelir kaybı söz konusu.

"Ekonominin bu kadar stabil olmadığı bir süreçte ihale tarihinin gelmesi, bu süreç devam ederken kuzeyde bir savaşın patlak vermiş olması büyük şanssızlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız"