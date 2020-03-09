Yılan yağının faydaları - Yılan yağı ne işe yarar?

Zehirsiz yılanlardan temin edilen yılan yağı, soğuk sıkma işlemi yapıldıktan sonra, kullanım için hazır duruma gelir. Ayrıca uzun bir süre tazeliğini korur. Özellikle içinde bulunan omega 3 sebebi ile sağlığa birçok olumlu etkisi bulunan yılan yağını, güvenilir aktarlardan ve online olarak doğal ürün satışı yapan sitelerden elde bilirsiniz.

Yılan Yağının Faydaları

Yılan yağının, magnezyum, Omega 3, EPA ( Eikozapentaenoil Asit ), fosfat, D ve A vitaminleri bakımından içeriğinin zengin oluşu, tıbbi olarak kanıtlanmıştır. Yılan yağının cilt üzerinde kullanıldığı takdirde, çok hızlı bir biçimde emilme özelliği vardır. Yılan yağı, yaralar üzerinde de iyileştirici olarak yardımcıdır. İnsan sağlığı için birçok yararı bulunan yılan yağının faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

- Saç kopması durumları için engelleyici özelliktedir.

- Saç üzerinde uzatıcı bir etkiye sahiptir.

- Hormon bozukluğu ile alakalı olmadığı takdirde, kellik sorunlarına iyi gelmektedir.

- Seyrek olan kaşların sıklaşmasına yardımcı olur.

- Kimyasal maddeler sebebi ile zarar görmüş saçların onarılmasını sağlar.

- Saçlarda kepek oluşumunu engelleyici özelliğe sahiptir.

- Saç diplerini besleyerek, saçların daha parlak, gür ve güçlü bir görünüme kavuşmasını sağlar.

- Sakalların ve bıyıkların kuvvetlenmesini sağlar.

Yılan Yağının Cilde Faydaları

Yıllardır kullanılmakta olan yılan yağı, cilde de fazlasıyla faydalıdır. Yılan yağının cilt üzerindeki faydaları şöyle sıralanabilir:

- Cildin onarımını sağlar.

- Ciltteki aknelerin iyileşmesini sağlar.

- Sivilce oluşumu sorunlarını engelleyici özelliği vardır.

- Cildi nemlendirirken, aynı zamanda besler.

- Ciltte bulunan iltihaplı yaraları, hızlı bir şekilde iyileştirme özelliğine sahiptir.

Yılan Yağının Saça Faydaları

Birçok insan tarafından en çok şikayet edilen durumlardan birisi, saç dökülmeleri ve dökülen bu saçların yerlerine yeni saçların çıkmamasıdır. Bu sorunlara en başarılı cevaplardan birisi, yılan yağıdır. Saçın temel maddesinin keratin olmasından ötürü, etkili bir saç bakımı için, saçlarınıza kökten etki edecek çözümlere odaklanmanız gerekir. Yılan yağı, saçları köklerden itibaren güçlendirerek besler ve yeniden çıkmasını sağlar. Bu sebeple yılan yağı, saçlar için oldukça etkili ve doğal bir savaşçıdır denilebilir.

Yılan yağının kepeklenme ve saç dökülmeleri sorunlarında kullanılan, etkili bir araç olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, fazla saç dökülmesi sorunu olan, dökülen saçların yeniden çıkmasını isteyen ve saçının daha sağlıklı, aynı zamanda hızlı bir biçimde uzamasını isteyen kişiler için, yılan yağı en yararlı yollardan biridir. Saçların sağlıklı bir görünüme kavuşabilmesi için kalıcı çözümler sağlayabilen yılan yağı, hem kadınlar, hem de erkekler tarafından rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Yılan Yağı Ne İşe Yarar?

Yılan yağının çeşitli sorunlar için, türlü kullanım biçimleri vardır. Örnek olarak; yılan yağı saçlar için kullanılacak ise, saça direkt sürülmemelidir. Yılan yağı saç üzerinde tek başına kullanıldığı takdirde çok fazla bir etki göstermemektedir. Saçlarınızın normal süreye nazaran, daha hızlı bir biçimde uzamasını istiyorsanız, yılan yağını badem yağı, zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı ile belli bir miktarda karıştırarak kullanabilirsiniz.

Yılan yağı ile saç bakımı için, 1 tatlı kaşığı kadar yılan yağına, aynı ölçekte zeytinyağı ya da badem yağı karıştırarak kullanabilirsiniz.

Yılan yağının saça faydalı olması amacıyla hazırlayabileceğiniz bu maskeyi, saçın dip kısımlarına parmak uçları ile 15 dakika süreyle masaj yaparak, iyi bir şekilde yedirmelisiniz. Masaj sonrasında, saçların ısısını korumak için, saçlarınızı streç film veya bone ile sarmanız gereklidir. İki saat bu şekilde bekledikten sonra, saçlarınızı ılık su ve şampuan ile yıkayıp, iyice durulamanız yeterli olacaktır.

Yılan Yağının Zararları Var mıdır?

Yılan yağı, bazı kişilerde alerjik durumlar görülmesine neden olabilir. Mide bulantısı, mide rahatsızlığı, kusma, boğaz veya dudaklarda şişme, kramp, solunum zorluğu gibi alerjik etkiler görüldüğünde, acilen kullanımı bırakmak gereklidir.

Bazı kişilerde ise, deri üzerine uygulandığında, ciltte kızarıklık, kaşıntı, ciltte iltihaplanma ya da şişme gibi yan etkiler görülebilmektedir. Bu sebeple, yılan yağını cilt için kullanmadan önce, deri üzerinde bir bölgeye, birkaç damla damlatarak, birkaç saat içerisinde olumsuz bir etki görülüp görülmediği test edilmelidir.