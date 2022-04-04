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    SağlıkXE varyantı nedir, yeni varyant XE belirtileri nelerdir? XE varyantı daha mı bulaşıcı?
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    XE varyantı nedir, yeni varyant XE belirtileri nelerdir? XE varyantı daha mı bulaşıcı?

    Kovid-19 salgının etkisi devam ederken, İngiltere'de yeni varyant "XE" alarmı verildi. Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın "XE" adı verilen yeni bir koronavirüs varyantını araştırdığı bildirirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden de XE varyantına ilişkin açıklama geldi.

    04.04.2022 - 12:08 |
    XE varyantı nedir, yeni varyant XE belirtileri nelerdir? XE varyantı daha mı bulaşıcı?

    Delta, Omicron şimdi de XE varyantı tespit edildi. İngiliz Daily Star'ın haberine göre; Birleşik Krallık'ta "XE" adı verilen yeni bir Kovid-19 varyantı bulundu. Uzmanların XE varyantının, Omicron'un BA.1 ve BA.2 varyantının bir mutasyonu olduğunu söyledikleri aktarıldı. 

    XE VARYANTI NEDİR?

    İngiliz Daily Star gazetesi, son dönemde bu varyantın hızla arttığını yazarken İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı’nın verilerine göre vaka sayılarının yüzde 9.8 oranında arttığına vurgu yapıldı.

    Fakat bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtilirken, Omicron varyantının alt türleri arasında XD, XF ve XE olduğuna vurgu yapıldı. XD’nin bazı Avrupa ülkelerinde görüldüğü açıklanırken XE’nin en büyük endişe kaynağı olduğu da aktarıldı. Bilim insanları, Omicron XE varyantının orijinal Omicron (BA.1) ile mutasyona uğramış Omicron (BA.2) varyantlarının birleşiminden ortaya çıktığını da belirtti.

    REKOMBİNANT MUTASYON NEDİR?

    Rekombinant mutasyonlar, bir hastaya birden fazla koronavirüs varyantı bulaştığında ortaya çıkar.

    XE VARYANTI DAHA MI BULAŞICI?

    XE'nin daha önce Birleşik Krallık'ta görülen önceki varyantlardan daha bulaşıcı olup olmadığını bilmedikleri öğrenilirken, 22 Mart itibarıyla İngiltere'de XE varyantına yakalanmış 637 vaka olduğu haberde aktarıldı. Bu vaka oranının henüz toplam vakalar arasında küçük bir bölüme denk geldiği belirtildi.

    DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN "XE VARYANTI" AÇIKLAMASI

    NDTV'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni mutasyon XE'nin, Omicron'un BA.2 alt varyantından yüzde 10 daha bulaşıcı göründüğünü söyledi.

     

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