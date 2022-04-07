Uzmanından çocuklarda uykuyu düzene sokmanın en etkili yolu!

Uykusuzluk, yayın olarak görülse dede, her yaştan veya cinsiyetten insanı etkileyen sorunların başında geliyor. Özellikle, çocuklar için düzenli bir uyku rutini büyüme ve gelişimleri için büyük önem taşıyor. Ancak, çocuklardaki uykusuzluğun altındaki nedenleri bulmak için mutlaka bir uzman desteğinin olması gerekiyor. Çocuğunuz uykuya dalmakta ve uykuyu sürdürmekte zorlanıyorsa veya sık sık çok erken uyanıyorsa uykusuzluk yaşıyor olabilir. Uzman Psikolog Tuğçe Yılmaz konu hakkında önemli bilgiler verdi.

ÇOCUKLARDA UYKU EKSİKLİĞİ ŞEKER HASTALIĞI VE OBEZİTEYE NEDEN OLABİLİR

Gece deliksiz uyuma becerisi, çocukların fiziksel olarak büyümesi açısından avantajlıdır. Büyüme hormonunun en çok uykuda salgılandığı bilinmektedir. Uyku eksikliğinde çocukta pek çok organda, kas ve kemik yapısı gelişiminde dezavantajlı durumlar oluşabilmektedir. Ayrıca uyku eksikliğinin şeker hastalığına ve obeziteye sebep olduğu da bilinmektedir.

ÇOCUKLARDA UYKUYU DÜZENE SOKMANIN EN ETKİLİ YOLU!

Uyku bu kadar önemliyken uykuyu düzene sokmanın en etkili yolunun uyku eğitimi olduğu bir gerçektir. Uyku eğitimi konusunda ülkemizde bir kutuplaşma söz konusudur. Bir taraf güvenli bağı zedeliyor derken, diğer taraf herhangi bir zararının olmadığını savunmaktadır.

Uykusuzluk stres kaynağıdır. Uyuyamayan çocuk gün içinde huzursuz, uykusuz anne ise sürecin getirdiği yorgunlukla birlikte gergin olur. Bu durumda anne ile bebek arasındaki ilişki bir süre sonra yıpratıcı bir hal alır. Tahammül düzeyi düşük bir anne ve karşısında uykusuz bir bebek.

SİZCE BURADA SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ OLABİLİR Mİ?

Ebeveynlerin en büyük şikayetlerinden biri; ‘Uykusuzluktan artık bebeğimi hırpalamaya başladığımı, sesimi yükselttiğimi ve onu korkuttuğumu fark ettim’.

Bir diğeri ise; eşimle tamamen koptuk ve artık ilişkimiz çıkmaza girmek üzere.

Şimdi gelin birlikte düşünelim: Mutsuz bir anne, mutsuz bir baba, mutsuz bir çocuk eşittir tabii ki mutsuz bir aile.

Güvenli bağ birçok dinamiği içerir; ten teması, oyun oynama, sevginizi belli etme, iletişim kurma, öz bakımını yapma, onu dinleme, sağlıklı ebeveyn ilişkisi güvenli bağ kurmakta önemlidir. Fakat 2 yaşına kadar anneyle uyumalı, kesinlikle emmeli, bunlar bağ kurmada çok önemli’ gibi söylemler, gerçekten uzaktır. Annesini doğduğu andan itibaren ememeyen çocukların hiçbiri annesiyle güvenli bağ kuramadı mı sizce? Ya da annesinin bir rahatsızlığı sebebiyle 2 yaşına kadar annesiyle yatamayan çocuk güvensiz mi bağlandı? Güvenli bağı tek bir sürece indirgemek çok kısıtlı ve gerçeklerle örtüşmeyen bir görüştür.

MUTLAKA BİR UZMANLA GÖRÜŞÜN

Uyku düzeni oluşturma bebeğin fiziksel ve psikolojik gelişimine hakim bir kişi tarafından, doğru adımlarla verilirse kesinlikle kötü sonuçlar doğurmaz. Bebeği destekleyerek ona uykuya geçişler öğretilir. Kaliteli bir gece uykusu alması sağlanır. Gündüz uykuları da aynı şekilde düzenlenir.

Sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırma sürecinde hazır oluş çok önemlidir. Annenin sürece hazır olması, desteklerden yavaş yavaş kurtulurken süreçte sabır ve kararlılık göstermesi açısından esastır. Eğer bu sürece hazır değilseniz kendinizi de, bebeğinizi de boşuna yıpratmamanızı öneririm.

Eğitim sürecinde ilk zamanlar bebekler değişime tepki verseler de süreç içerisinde bebeğin tepkileri düşer ve yeni yönteme adapte olurlar. Bu değişimi yaparken bebeğinizi yalnız bırakmadan, odada uyku öncesi ve uykuya geçiş sürecini birlikte geçirmeniz, çocuğunuzun yapısına göre destekler vermeniz önemlidir.

Uyku, yeme-içme kadar yaşamsal bir olgudur. Bu yüzden lütfen uykunuza önem verin.