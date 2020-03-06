Tatlı badem yağının faydaları - Tatlı badem yağı ne işe yarar?

Tatlı badem yağının faydaları.Tatlı badem yağı, alternatif tıp çerçevesinde oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Bu yağ, yiyecekler içerisine katıldığında sindirim sisteminin düzenlenmesine yardımcı olurken; maskeler içerisine katıldığında da bir cilt bakımı ürünü haline gelmektedir. Bunların yanı sıra tatlı badem yağının; ağrı kesici, rahatlatıcı ve ruh halini dengeleyen bir kokusu olduğu kabul edilmektedir.Tatlı badem yağının içeriğinde bolca yağ asidi ve bazı vitamin türleri yer almaktadır. Bu özelliği ile tatlı badem yağı kullanımı özellikle kuru cilt tipindeki insanlara sık sık tavsiye edilmektedir. Tatlı badem yağı, genetik kuruluğun yanı sıra soğuk havada meydana gelen cilt kuruluklarında da oldukça etkili olmaktadır.

Ciltte oluşan döküntü ve çatlakların giderilmesi de tatlı bağın faydaları arasında sayılmaktadır. Bu kapsamda problemli bölgeye ve masaj yapılarak uygulanan yağ, sorunlu bölgede iyileşme sürecinin hızlanmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle tanınan tatlı badem yağı; iltihaplı yaralarda, sedef hastalığında ve egzamalı bölgelerde de kullanılabilmektedir.

Tatlı Badem Yağı Ne İşe Yarar?

Tatlı badem yağının, salata ve yoğurt içerisine katılarak tüketilmesi mümkündür. Ağız yoluyla alınan yağın özellikle bağırsak çalışmalarını artırdığı ve kalp – damar sağlığına iyi geldiği bilinmektedir. Tatlı badem yağında bulunan yağ asitleri ve diğer mineraller sayesinde vücuttaki kan akışı da düzenlenmektedir.

Tatlı badem yağı, su içerisine birkaç damla ilave edilerek de tüketilebilmektedir. Tüketilen badem yağı, bağışıklık sistemi, sindirim sistemi ve boşaltım sistemi üzerinde oldukça etkili olmaktadır. Buna ek olarak yüksek tansiyon ve kolesterol de badem yağı sayesinde düşürülebilmektedir.

Badem yağının cilde sürülerek kullanılması ya da tüketilmesi, yaşlılığın getirdiği belirtileri yavaşlatmaya yardımcı olmaktadır. Özellikle göz çevresinde oluşan kırışıklıklar ve gözaltı morlukları, badem yağı kullanılarak hafifletilebilmektedir.

Tatlı badem yağı, cilt bakımının yanı sıra sürekli kırılan tırnaklar için de etkili bir çözüm yolu olarak kabul edilmektedir. Badem yağının her gün düzenli bir şekilde el ve ayak tırnaklarına sürülmesi, bu bölgede meydana gelen kırılmaları önlemekte ve olası mantar enfeksiyonlarının da önüne geçmektedir.

Tatlı Badem Yağı ile Saç Maskesi Yapılabilir mi?

Tatlı badem yağı, saç köklerini besleyerek saçlarda istenilen sağlıklı görüntüye kavuşulmasına destek vermektedir. Bu kapsamda saç maskesi olarak kullanılacak tatlı badem yağı, tek başına ve cezvede ısıtılarak kullanılmaktadır. 3 yemek kaşığı kadar tatlı badem yağı orta sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra saç kökünden uca kadar sürülmekte ve 1 saat kadar bu şekilde bekletilmektedir. Haftada bir kez düzenli bir biçimde yapılan saç maskesi, kısa bir süre içerisinde etkisini göstermeyi başarmaktadır.

Tatlı Badem Yağı Cilt Maskesi Tarifi

Tatlı badem yağı genellikle; kirpik, saç ve sakal gelişimini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. Ancak ciltte meydana gelen bir yara üzerine pamuk yardımıyla sürülebilmekte ya da uzun aralıklar bırakılarak yüze maske şeklinde uygulanabilmektedir.

Cilt için maske olarak kullanılabilecek tatlı badem yağının tarifi; 1 çorba kaşığı tatlı badem ile aynı miktarda yoğurt ve süzme baldan oluşmaktadır. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırılan tüm malzemelerin gözden uzak kalınarak cilde sürülmesi gerekmektedir. 20 dakika kadar bekletilen cilt maskesi, ılık su ile bolca durulanarak temizlenmelidir.

Tatlı badem yağı dudak ve göz çevresine saf halde uygulanabilen ve buradaki problemleri giderebilen bir yağ çeşididir. Bu kapsamda dudakların üzerine sürülen tatlı badem yağı, dudak çatlaklarını belirgin bir şekilde gidermektedir. Hafif dokunuşlarla gözaltına tatlı badem yağı ile masaj yapıldığında da bu bölgedeki kan akışı artırılmakta ve gözaltı morlukları hafifletilebilmektedir.

Tatlı Badem Yağı ve Acı Badem Yağı Arasındaki Farklar Nelerdir?

Acı badem yağı esansiyel bir yağ olarak kabul edilmekte ve çok az miktarlarda badem kokusu vermek amacıyla kurabiyelerin içerisine atılmaktadır. Acı badem yağının cilt problemlerine karşı kullanılabilecek bir tarifi yoktur. Cilt ve saç bakımı yapmak için kullanılan tür tatlı badem yağı olarak kabul edilmektedir.