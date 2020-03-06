Susam yağının faydaları - Susam yağı ne işe yarar?

Susam yağı, deriye, cilde, saça dışarıdan uygulanabilir ve aynı zamanda içilerek de tüketilebilmektedir. Unutkanlığı en aza indirirken fiziksel ve zihinsel yorgunluğa kadar birçok faydası vardır.

Susam Yağı Ne İşe Yarar?

Çok eski zamanlardan beri kullanılan ve birçok faydası olan bu yağın farklı uygulama şekilleri de mevcuttur. Saç dökülmesini önlemesi, saçlara parlaklık kazandırması, kansere karşı önemli bir koruma sağlaması, kabızlık sorunlarına iyi gelmesi susam yağının özelliklerinden bazılarıdır.

Susam yağı, cilt, deri ve saçların yüzeyinden uygulanabildiği gibi, oral olarak (ağızdan) da tüketilebilmektedir. Susam yağı farklı şekillerde tüketilebildiği için faydaları ve etkisi farklı olabilmektedir. Yemek yapımı sırasında Dünya'da birçok ülkede tercih edilen bir yağdır. Genellikle Asya mutfağı, Çin mutfağı, Japon mutfağı ve Orta Doğu mutfağında kullanılmaktadır.

Susam Yağının Faydaları

- Susam yağının en önemli faydalarından bir tanesi diş sağlığını koruyucu bir etkiye sahip olmasıdır.

- İçerisinde bulundurduğu bakır mineralinin varlığı sebebi ile artrit yani kemik hastalıklarına ve gut hastalığına karşı koruyucu bir etkiye sahiptir.

- Susam yağı doymamış yağ asitleri bakımından oldukça zengindir. Doymamış yağların varlığı kolesterolün dengede tutulmasında oldukça önemli bir etkisi vardır.

- Solunum sistemine de oldukça faydası olan bu yağ, astım gibi solunum hastalıklarında aranılan bir üründür.

- Şiddetli baş ağrıları ve migreni önlediği bilinmektedir.

- Susam yağı içeriğinde E, B1 ve B2 vitaminlerini bulundurur. Sesamolin, sesamol ve sesamin gibi bileşenleri mevcuttur.

- Bitkinlik, yorgunluk ve stres hemen hemen herkesin şikayetçi olduğu durumlardır. Günümüzün yaşam şartlarında oldukça fazla rastlanmakta olan stresten az da olsa uzaklaşabilmek için susam yağı tüketmeniz, fayda sağlayacaktır.

- Sindirim sistemine oldukça etkisi vardır. Kabızlık gibi sindirimsel sorunları ortadan kaldırır.

- Sinir harbi, kronikleşen uyku sorunları, gerginlik gibi aşılması zor olan durumlar hayatımızı oldukça zor bir hale getirmektedir. Susam yağı uyku sorunlarında oldukça etkilidir. Susam ve susam yağının tüketilmesi uykusuzluğa iyi gelecektir.

- Omega 6 ve 9 içerir.

- Unutkanlık sorunlarını gidererek hafızanın güçlenmesini destekler. Fiziksel ve zihinsel yorgunluğa da etkisi vardır.

- Cinsel hayatın düzenlenmesine yardımcı olur ve cinsel performansın arttırılmasına katkı sağlar.

- Damar sertliği oluşmasını engeller.

- Bünyesinde bulunan magnezyum elementinin sayesinde şeker yani diyabet hastalığını taşıyan kişilerde kan şekerini dengelemede kullanılmaktadır.

- Kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Kalp hastalıklarının oluşmasını engeller. Kalp sağlığının korunmasında yardımcı olur.

- Hindistan'da yapılmış olan bir deneyde, 35-60 yaş aralığındaki gönüllü kişilerden oluşan grup üzerinde 45 gün süren susam yağı ile beslenme sürecinin neticesinde, susam yağının karaciğer organını ciddi derece koruduğu, mevcut hastalıklarda iyileşme gözlemlendiği, toksin maddelerin temizlendiği, yağ birikimlerinin önüne geçildiği kayıt edilmiştir.

- Kalıtımsal geçmişimizin barındığı DNA sarmalının da radyasyon etkilerinden korunmasında yardımcı olmaktadır.

Kemiklerin Korunmasında Susam Yağının Etkisi

İçerisinde kalsiyum ve çinko mineralleri sebebi ile kemiklerin gelişimlerini olumlu bir yönde desteklemektedir. Özellikle kemiklerin güçlenmesi ve yapısını korumada faydası vardır. Kemik erimesine karşı iskelet sistemini korumaktadır.

Susam Yağının Cilde Ve Saça Sağladığı Faydalar Nelerdir?

- Yapısında çinko minerali bulunur. Çinko minerali, cilt sağlığında oldukça önemlidir.

- Cildin elastikiyetini artırır.

- Cilt kanserine karşı oldukça faydalı bir bitkidir.

- Yaşlılık lekelerini ortadan kaldırırken aynı zamanda yaşlanmayı da geciktirir.

- Ciddi derecede nemlendirici etkisi vardır. Kurumuş diz, dirsekler ve çatlak topuklara yararlı olması için banyo suyuna katabilirsiniz.

- Güneş'in etkilerinden cildi korur.

- Tırnak bakımında kullanılmaktadır. Susam yağı, her cilt tipine uygundur.

- Hem harici hem de dahili kullanımlar için oldukça uygundur.

- Saçlarda oluşan kırıkların onarılmasını sağlar.

- Saçlara parlaklık kazandırır.

- Saç derisine etki ederek kan akışını hızlandırır.

- Saç diplerinde kepek oluşmasını engeller.

- Saçların beyazlaması sürecini geciktirir.

- Saçları Güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur.

- Saç derisini bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı korumaktadır.

- Özellikle stres sebebi ile oluşan saç dökülmelerini durdurur.

Susam Yağının Zararları

Kan inceltici etkiye sahip olan ilaçların kullanıldığı durumlarda susam yağının kullanılmadan önce hekime danışılması gereklidir. Çünkü susam yağının kan basıncı üzerinde düşürücü etkisi vardır ve kanı inceltebilmektedir.