Şubat ayı hacamat günleri 2022! Hacamat günleri ne zaman, hacamat öncesi yapılması gerekenler?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından yaptırıldığı bilinen hacamat son yıllarda oldukça popüler olan bir uygulama oldu. Arapça ‘’hücum’’ yani bir noktaya yönlendirmek anlamına gelen hacamat, bugün bir çok kişi tarafından tercih ediliyor. Peki, Şubat 2022 hacamat günleri ne zaman? Hacamat öncesi yapılamadı ve dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

ŞUBAT HACAMAT GÜNLERİ 2022

Yeşil olarak işaretlenenler Hz. Peygamber (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin hacamat yaptırdığı günlerdir. Mavi olarak işaretlenen günler ise hacamat yapabileceğiniz günlerdir. Kırmızı olarak işaretlenen günler ise hacamat yapmamanız gereken günlerdir.

HACAMAT NASIL YAPILIR?

Hacamat iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır.

MODERN TIPTA NEDEN HACAMAT YOK?

Vatandaşlar arasında oldukça yoğun bir şekilde kullanılan

Hacamatla tedavi yöntemi, deneysel çalışmaların yetersiz olmasından dolayı henüz modern tıpta yerini almadı.

KİMLERE HACAMAT YAPILMAZ?

*Hacamat regli döneminde olan kadınlara

*Kalp pili takılı hastalara

*Aşırı heyecanı olanlara

*Kan tutan kişilere

*Panik atak geçirenlere

*Diyaliz ve hemofili hastalarına

*Dinç ve kuvvetli olanlar hariç 60 yaşın üzerinde olup da hayatında hiç hacamat yaptırmamış olanlara,

*Hamile kadınlara

*Organ nakli olanlara

*Pıhtılaşma zamanı düşük kimselere

*Eskiden oluşmuş kataraktı olanlara,

*Regl (adetliyken) döneminde olanlara

*12 aylık olana kadar yapılmaz

*Düşük tansiyon hastalığı olan kişilere

*Kemoterapi görenlere yapılmaz.