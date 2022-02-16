Sarımsağın saça faydaları nelerdir? Saç çıkartır mı?

Sarımsağın içinde yer alan mineral ve vitaminler, saç sağlığı açısından mühim bir rol oynamaktadır. Sarımsak, saç sağlığı için fazlaca yararlı olan sülfür bakımından, fazlası ile zengindir. Sülfür, saç üretimi için gereken keratin dahil, pek çok proteinin yapı bakımından bir parçasıdır. Bu nedenle saçlar için oldukça önemlidir.

Sarımsağın Saça Faydaları Nelerdir?

Sarımsağın saç sağlığı bakımından oldukça fazla faydaları mevcuttur. Sarımsağın saça faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

- Sarımsak kuvvetli bir antibiyotiktir. Bu özelliği ile saç derisinde bulunan hücreleri yeniler ve saçların daha sağlıklı olmasını sağlar.

- İçerisinde bolca kalsiyum barındıran sarımsak, saç uçlarında meydana gelen kırıkları yok ederek, saçların sağlıklı bir biçimde uzamasına yardım eder.

- Sarımsak, saçlar için oldukça yararlı bir besindir. Bu sebeple, günümüzde pek çok kozmetik şirketi, saçlar için ürettiği birçok ürüne sarımsağı da ilave etmektedir.

- Sülfür, saç sağlığı için oldukça önemlidir ve sarımsak içerisinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden sarımsak, saçların daha parlak, ışıltılı ve sağlıklı görünümüne katkı sağlar.

- Sarımsak içerisinde yer alan alisin maddesi, saç diplerinde meydana gelen kepekleri yok ederek, saçlarda fazla yağlanmaya da engel olmaktadır.

- Sarımsak, saçlara oldukça faydası olan karojen maddesinin artışına da etki etmektedir.

- Sarımsak, saçları hem dış etmenlerden, hem de bit, pire gibi böceklere karşı korumaktadır.

- Sarımsak saça uygulanırsa, saç diplerinde kan akışının hızlanmasını sağlayarak, saç hücrelerinin yenilenip, saçların her zaman parlak ve canlı olmasını sağlar.

- Saçlar için fazlaca önemli olan E vitamini de sarımsağın içerisinde bulunmaktadır. E vitamini, saç dökülmelerine engel olup, saçların daha gür ve yoğun bir biçimde çıkmasını sağlamaktadır.

Sarımsak, saçların sağlığı için oldukça mühim olan B1 (tiamin), B6 ve C vitamini bakımından da iyi bir vitamin deposudur. C vitamini saçların kırılmasını engeller ve kolajen üretiminde artışa yardımcı olur. B6 vitamininin eksik olması, saç tellerinin koparak dökülmesine sebep olur. Bu nedenle saç sağlığı için, içerisinde B6 vitamini bulunan sarımsak, oldukça yararlıdır.

Sarımsak Saç Çıkartır mı?

İnsanların saç sağlığı hakkında en çok sorduğu sorulardan biri de, ‘’ Sarımsak saç çıkarır mı?’’ sorusudur. Vücutta gerekli olan mineral ve vitaminlerin, olması gerekenden daha az miktarda olması sebebi ile saç kökleri beslenemez ve saç derisindeki gözeneklerde genişlemeler ortaya çıkar. Bunun sonucunda saçlarda dökülmeler başlar.

Sarımsakta bulunan mineral ve vitaminler, hücreler için gerekli olan gereksinimi karşılayarak, zaman içerisinde saçların tekrar çıkmasını sağlamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sarımsak ile yapılan saç bakımının, düzenli bir şekilde yapılmasıdır. Sarımsak ile saç bakımı düzenli bir biçimde yapıldığında fayda sağlamaktadır.

Sarımsak Saçta Nasıl Kullanılmalıdır?

Sarımsak pek çok kozmetikte bulunmaktadır. Kişi, kendine uygun olan sarımsak içeren bir kozmetik ürününü, saçlarına düzenli şekilde uygulayabilir. Fayda sağlayabilmek için, sarımsak özlü olan şampuanların düzenli bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Aksi takdirde, olumlu sonuç vermeyebilir. Kişi, sarımsak özlü bir kozmetik ürününe sahip değilse, sürekli kullandığı kendi şampuanı içerisine sarımsak ilave ederek, sarımsak özlü bir şampuan haline getirebilir.

Sarımsağın verdiği keskin kokudan rahatsız olmamak ve saçlarda bu kokunun kalmaması adına, şampuan içine 5 damla kadar lavanta yağı ilave etmek yeterli olacaktır. Bir başka metot ise şudur; sarımsak havanda ezilerek, üstüne bir kaşık ( yemek kaşığı ) kadar zeytinyağı ilave edilir ve saç diplerine nazik hareketler ile yavaş bir biçimde masaj yapılarak uygulanır. Elde edilen bu saç maskesi sonrasında, saçlar temiz havlu ile sarılarak bir saat kadar beklenir ve daha sonra ılık su ile bolca yıkanır. Sıcak su saçları yıpratır, bu sebeple ılık su ile saçlar yıkanmalıdır.

Sarımsağın Saçlara Zararı Var mıdır?

Sarımsağın, ciltte kullanımı halinde oluşabilecek zararları oldukça azdır. Yalnızca aşırı şekilde kullanıldığı takdirde ciltte kızarıklık veya tahriş yapabilir. Alerjik reaksiyonlar için ise, sarımsak cildin bir kısmına az bir miktarda sürülerek test edilmelidir.