Sarı Kantaron Yağı ne işe yarar?

Sarı Kantaron Yağının Faydaları

1- Sarı kantaron yağı, mikropları öldürme özelliği olan bitkisel bir kaynak. Cilt üzerinde oluşan yara ve yanık gibi deri rahatsızlıklarında kullanılmaktadır. Yanık tedavisi sonrasında doktorlar hastalarının bir süre kullanmasını istemektedir.

2- Sarı kantaron yağı, cilt pürüzlerini en aza indirir. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlar. Böylelikle cilde canlılık kazandırır. Ayrıca bu özel yağın, cilt morluklarına iyi geldiği de bilinmektedir. Güneşin sebebiyet verdiği cilt lekelerini ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Lekeli ve pürüzlü cildi olanlar için şifalı bir yağdır. Ölü derinin ciltten atılmasını sağlar. Cilt üzerindeki pullu görüntü ve kabarmaları geçirir. Güneş yanıklarını yok eder. Sivilce ve akneleri geçirirken, izlerinin yok olmasına destek olur.

3- Eklem ve kemik ağrılarına iyi gelen sarı kantaron yağı, romatizma ağrılarının tedavisinde de tavsiye edilmektedir. Kullanımı akabinde ağrıları dindirici ve azaltan etkileri yapılan araştırmalarda gözlemlenmiştir.

4- Çıban, basur gibi rahatsızlıkların etkilerini mümkün olduğunca hafifletmektedir.

5- Hücre yenileyici özelliği ile vücuttaki yaraların iyileşme hızını artırmaktadır. Hücre yenileyici özelliği ile cildin sorunlu bölgelerinde kullanılabilmektedir. Özellikle çatlak, yara, kaşıntı ve pişik görülen bölgesel alanlarda. Sarı kantaron yağı, bebeklerde de kullanılmaktadır. Özellikle bebek pişikleri için oldukça faydalı bir yağdır.

6- Sarı Kantaron yağı, varisin sebep olduğu kötü görünümleri de ortadan kaldıran bir etki göstermektedir.

7- Depresyon ve strese iyi gelen sarı kantaron yağı, masaj yolu ile uygulandığında rahatlatıcı bir etki göstermektedir.

8- Kanamaların durdurulmasını sağlar.

9- Üşüme problemlerine çözüm sunmaktadır. Kış aylarında özellikle el ve ayakları çok üşüyen kişiler bu yağı sürdükleri zaman üşüme problemleri minimum seviyeye düşmektedir.

Sarı Kantaron Yağı Ne İşe Yarar?

Sarı kantaron yağının birçok faydası vardır. Bu sebeple evlerimizden eksik etmememiz önerilen bitkisel yağların başında gelmektedir. Menopozdan kaynaklanan ruhsal problemlere karşı faydalıdır. Cilde ilişkin hastalıklarında tedavi edici etki gösterir. Cildin tonunu eşitleyen niteliği vardır. İshal gibi bağırsak sendromlarına iyi gelir. Romatizma kökenli ağrılara karşı etkilidir. Gut hastalığına iyi geldiği bilinmektedir. Sarılık hastalığının tedavisine destek olan sarı kantaron yağı, virüs ve bakterilerden kurtarıcıdır. Bu kapsamda AIDS ve HIV virüsüne karşı savaşır. Uyku sorunlarının çözümlenmesine yardımcı olur.

Alkol, sigara ve kafein bağımlılıklarının tedavisinde yararlanılır. Depresif kişileri rahatlatır ve sakinleştirir. Kan şekerini düşüren sarı kantaron yağı, mide ağrılarını da geçirmektedir. İdrar kaçırma tedavilerinde yine başvurulan bir yağ türüdür. Saç dökülmesini durdurması sebebi ile kozmetik alanda da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sarı Kantaron Yağının İçeriği Nedir?

İçeriği; % 0.9 - 5.0 oranında adhiperforin ile hiperforin, yüzde 0.05 / 03 miktarında psödohiperisin ve hiperisinin ve yüzde 4 flavonoid türleri içermektedir.

Sarı Kantaron Yağının Zararları Nelerdir?

Sarı kantaron yağı, ihtiyacı aşan ölçülerde kullanıldığı zaman kaşıntı problemi görülebilmektedir. Bazen depresyonda olan insanlara yardımcı olmak için kullanılan bitkisel ilaçlar, diğer kullanılan ilaçların etkisini azaltarak karaciğer enzim değerlerine olumsuz yönde etki edebilmektedir. Kantaron bitkisinin oldukça faydalı yanları olması ile birlikte yanlış kullanımında tehlikeli olabileceği bazı uzmanlar tarafından özellikle belirtilmektedir.

Bu uzmanların yazılarında ayrıca ülkemizde yetişen yaklaşık 80 çeşit kantaron bitkisinden yalnızca 6 çeşidinin tedavi amaçlı kullanıldığı ve türlerin birbirine benzerliğinden dolayı toplanma, hazırlanma ve tüketiminde dikkat edilmesi konusunda uyarıda bulunulmaktadır.

Sarı Kantaron Yağı Cilde Nasıl Uygulanır?

Sarı kantaron yağı, iyice temizlenen cilde masaj yapılarak yedirilir. Yaklaşık 30 dakika bekletilir. Güneş ışınlarından korunmak için ise dışarı çıkmadan önce belirtilen şekilde yüze uygulama yapılarak yağın sürülmesi önerilmektedir.

Sarı Kantaron Yağı Nasıl Yapılmaktadır?

Sarı kantaron yağının yapımında ilk etapta kantaron bitkisini sapı ve çiçeği ile birlikte yıkanır ve kurutulur. Kuruyan kantaron parçalanır ve kavanozlara konulur. Bu işlem yapılırken kavanozlar, tıka basa sıkıştırılma şeklinde doldurulmamalıdır. Parçalama işlemi makas ya da bıçak ile değil tamamen el yardımı ile yapılmalıdır. Kavanoza doğal zeytinyağı eklenmelidir.

Kavanozun ağız kısmına ince ve temiz bir bez konulur ama kavanozun kapağı kapatılmaz. Bu dikkat edilmesi gereken bir püf noktasıdır. Yaklaşık beş gün süresince güneşte bu şekilde kavanozlar bekletilir. Beş gün geçtikten sonra kapak kapatılır. 40-45 gün yine güneşte bekletilir. Yağın rengi, kırmızıya dönüşünce süzme işlemi gerçekleştirilir.