Salmonella nedir, Kinder sürpriz yumurta Salmonella virüsü hastalığı belirtileri nelerdir?

Salmonella virüsü bu kez İngiltere’de ortaya çıktı. 60’a yakın çocukta virüsün tespit edilmesinin ardından çikolata üreticisi Ferrero, son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini talep etti. İngiltere Gıda Standartları Ajansı yetkilisi Tina Potter ise “Paskalya yaklaşırken küçük çocuklar arasında bu ürünün popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri evlerindeki ürünler konusunda kontrole çağırıyoruz” dedi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, salmonella virüsü nedir, salmonella hastalığı belirtileri neler? Kinder sürpriz yumurta Salmonella virüsü…

SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR, NE DEMEK?

Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.

KİNDER SÜPRİZ YUMURTA SALMONELLA VİRÜSÜ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.

SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?