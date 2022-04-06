Salmonella nedir, Kinder sürpriz yumurta Salmonella virüsü hastalığı belirtileri nelerdir?
İngiltere’de 60’tan fazla çocukta Salmonella tespit edildi. İncelemeler neticesinde çocukların Ferrero’nun ürettiği Kinder Surprise yumurtalarını alıp yedikleri tespit edildi. İngiltere dışında İrlanda, Fransa, İsveç, Almanya ve Hollanda’da da salmonella vakaları görüldüğü ve ürünlerin Belçika’daki fabrikada üretildiği açıklandı. Kinder sürpriz yumurtalarda salmonella virüsü tespit edilmesinin ardından ülkede bazı parti mallar geri çağrıldı. Söz konusu gelişmenin ardından “Salmonella virüsü nedir, ne demek?” ile “Kinder Salmonella hastalığı belirtileri nelerdir?” sorularına yanıt aranıyor. Kinder sürpriz yumurta Salmonella virüsü hakkında merak edilenler…
Salmonella virüsü bu kez İngiltere’de ortaya çıktı. 60’a yakın çocukta virüsün tespit edilmesinin ardından çikolata üreticisi Ferrero, son kullanma tarihlerinin dikkate alınarak ürünlerin yenilmemesi ve geri gönderilmesini talep etti. İngiltere Gıda Standartları Ajansı yetkilisi Tina Potter ise “Paskalya yaklaşırken küçük çocuklar arasında bu ürünün popüler olduğunu biliyoruz. Bu nedenle ebeveynleri evlerindeki ürünler konusunda kontrole çağırıyoruz” dedi. İngiltere Gıda Standartları Ajansı konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, salmonella virüsü nedir, salmonella hastalığı belirtileri neler? Kinder sürpriz yumurta Salmonella virüsü…
SALMONELLA VİRÜSÜ NEDİR, NE DEMEK?
Salmonella bakterisi 'Enterobacteriaceae' familyasında yer alan, çubuk şeklinde bir bakteridir. Yaklaşık 2 bin alt tipi insanlarda hastalığa neden olur. Salmonella typhi (tifo) ve Salmonella paratyphi (paratifo) yalnızca insanlarda enterik ateş (tifo, paratifo) olarak adlandırılan ve zaman zaman salgınlarla seyredebilen hastalıklara neden olan türlerdir.
KİNDER SÜPRİZ YUMURTA SALMONELLA VİRÜSÜ HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?
Salmonella bakterisinin vücuda alınmasından yaklaşık 12-72 saat sonra ishal, ateş, bulantı, kusma ve karın krampları şeklinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalık genellikle 4-7 gün sürer ve çoğu kişi tedavi olmadan iyileşir. Bazı kişilerde, ishal hastanın hastaneye yatmasını gerektirecek kadar şiddetli olabilir. Yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi yetersiz olan kişilerde hastalık daha ciddi seyreder.
SALMONELLA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
- Kaynağı bilinmeyen, kontamine (bakteri bulaşmış olan) suların içilmesi ve kullanılması,
- İnsan ve hayvan atıklarının uygun şekilde bertaraf edilmemesi ve bunların kaynak sularına karışması,
- İçme ve kullanma sularının yeterince klorlanmaması nedeni ile bulaşabilir.
- Salmonella taşıyan ve iyi pişirilmemiş et, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi gıdalar,
- Pastörize edilmemiş süt veya meyve suyu, peynir,
- Kontamine (kirli) çiğ sebze ve meyve, baharat ve çerezler yoluyla da bulaşma olabilir.
- Hasta kümes hayvanları ile temastan sonra,
- Özellikle yılan, kaplumbağa, kertenkele gibi sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve civciv gibi evcil hayvanlar ile temastan sonra hijyen kurallarına uyulmaması halinde bulaşma olabilir.
- Bakteri hasta insanlardan diğer insanlara da bulaşabilir.