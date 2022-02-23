Robotik pyeloplasti işleminin avantajları nelerdir?

Üreteropelvik bileşke darlıkları; çocuklarda daha sık olmakla beraber her yaşta görülen renal pelvis adını verdiğimiz böbrek içi idrar havuzcuğunun, üreter adını verdiğimiz idrarı böbrekten mesaneye taşıyan borucukla birleştiği noktada oluşur. Bu darlık idrar kanalının içinde olabileceği gibi dışarıdan çaprazlayan bir damar basısına da bağlı olabilir.

Üreteropelvik bileşke darlıkları hangi problemlere neden olabilir?

Darlığa bağlı idrar böbrekten üretere zor geçer ve zamanla böbrekte hidronefroz dediğimiz şişme ve buna bağlı ağrı, enfeksiyon gelişebilir. Bu şişme ilerledikçe böbrekte fonksiyon kaybı oluşabilir.

Robotik pyeloplasti ameliyatının avantajları nelerdir?

Robotik pyeloplasti ameliyatının avantajları, üç adet küçük delikten yapılması, yüksek kaliteli üç boyutlu görüntü ve büyütme ile cerrahinin gerçekleştirilmesidir.

Özellikle robotik pyeloplastide dar olan idrar kanalının (üreteropelvik bileşke) çıkarılması sonrası anostomoz dediğimiz idrar kanalının (üreter) böbrek havuzuna (renal pelvis) ağızlaştırılmasında, robot kollarının titreme olmadan, 540 derecede çok yönlü hareket etmesi ve yüksek görüntü kalitesi en önemli avantajlarıdır.

İdrar kanalının dıştan bası dediğimiz çaprazlayan damar basısına bağlı darlıklarında da robotik cerrahi yukarıda bahsettiğimiz özelliklerinden dolayı büyük avantajlar sağlar. Çaprazlayan damar basısına bağlı üreteropelvik bileşke darlığı olan hastalarda robotik cerrahi ile damar basısı net olarak görünür ve damara zarar vermeden operasyon yapılır.

Robotik cerrahinin, cerrahi teknikte sağladığı avantajlar dışında küçük kesilerle yapılması ameliyat sonrası ağrının daha az olması ve daha hızlı ve erken bir iyileşme sağlar.