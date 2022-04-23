Randevusuz muayene olur mu 2022? Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu?

Randevusuz hasta kabul ediliyor mu 2022, hastaya randevusuz bakılıyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından doktorların artık randevusuz hasta kabul edebileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “Hastane randevu sistemi kalktı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

RANDEVUSUZ MUAYENE OLUR MU 2022, HASTANELERDE RANDEVU SİSTEMİ KALKTI MI?



Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.



Selim Köroğlu ayrıca, "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." dedi.