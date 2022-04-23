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    SağlıkRandevusuz muayene olur mu 2022? Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu?
    HaberlerSağlık Haberleri Randevusuz muayene olur mu 2022? Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu?
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    Randevusuz muayene olur mu 2022? Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu?

    Randevusuz muayene var mı, randevusuz muayene olur mu? Cumhurbaşkanlığı'ndan randevusuz muayene ile ilgili bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, doktorların artık randevusuz hasta kabul edeceğini açıkladı.

    23.04.2022 - 16:53 |
    Randevusuz muayene olur mu 2022? Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu?

    Randevusuz hasta kabul ediliyor mu 2022, hastaya randevusuz bakılıyor mu? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, sosyal medya hesabından doktorların artık randevusuz hasta kabul edebileceğini açıkladı. Söz konusu açıklamanın ardından vatandaşlar arama motorlarına yönelerek “Hastane randevu sistemi kalktı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

    RANDEVUSUZ MUAYENE OLUR MU 2022, HASTANELERDE RANDEVU SİSTEMİ KALKTI MI?

    Köroğlu tarafından yapılan açıklamada, "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri Sağlık Bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir." ifadeleri yer aldı.

    Selim Köroğlu ayrıca, "Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarak da muayene olabileceklerdir." dedi.

    Randevusuz muayene olur mu 2022 Sağlık Bakanlığı hastanelerde randevusuz muayeneyi başlattı mı, randevusuz hasta kabul ediliyor mu

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