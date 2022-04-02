Otizm semptomları diyet ve takviyelerle azaltılabilir mi?
Yaygınlığı her geçen gün artan otizm spektrum bozukluğuyla ilgili bulguların düzeltilmesinde beslenmenin de rol aldığını söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç Dr. Ayşe Çiğdem Zeybek, çalışmaların özellikle Omega 3 yağ asitlerinin kullanımının hiperaktivite, yineleyici hareketler ve sosyal davranış gibi bulgularda olumlu yönde gelişme elde edilebileceğini gösterdiğinin altını çiziyor. Doç.Dr. Zeybek, her balık yağının etken maddeleri yeterli miktarda içermeyebileceğini ve yaş gruplarına göre içeriklerinin değişeceğini vurguluyor.
Otizm, doğuştan gelen ve çocuklarda üç yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık. Sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 54 çocuktan 1’ine otizm spektrum bozukluğu tanısı konuyor. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli. 2008’den bu yana 2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ele alınıyor ve erken tanı, yoğun sürekli eğitimle bulguların azalabileceği bilinen otizm konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuyu dünya ülkelerinin gündemine taşımak için çalışmalar yapılıyor.
OMEGA 3’TE EPA VE DHA BİRLİKTE OLMALI
Otizmin nedeni ve tedavisi ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç Dr. Ayşe Çiğdem Zeybek, bu konuda çeşitli beslenme düzenlemelerinin yanısıra Omega 3 yağ asitlerinin kullanımının da detaylı olarak araştırıldığının ve olumlu etkilerinin bildirildiğinin altını çiziyor. Özellikle Omega 3 düzeyi düşüklüğü olan hastalarda bu durumun daha belirgin olduğuna değinen Zeybek, test edilmiş tedavi yöntemleri çalışmalarında Omega3’ler arasında yer alan EPA ve DHA’nın birlikte kullanımının stereotipik hareketler ve sosyal iletişim üzerine etkin olabileceğini belirtiyor.
OMEGA 3’Ü SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Son yıllarda gerek denizlerdeki kirlilik ve ısınma sebebiyle balıklardaki Omega 3 kalitesinin ve miktarının değişmesi ve ağır metal yükündeki artış nedeniyle balık tüketiminin de azalması Omega 3’lerin besin takviyesi olarak alınmasını önemli hale getiriyor.
Ancak Omega 3’ü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle her balık yağının Omega-3 içeriğinin aynı olmadığını bilmek gerekiyor. EPA-DHA oranları, trigliserid formunda olması gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğu gibi yaş aralığına uygun, kişiye özel, doğru omega ürününü seçmek çok önemli.