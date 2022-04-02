Otizm semptomları diyet ve takviyelerle azaltılabilir mi?

Otizm, doğuştan gelen ve çocuklarda üç yaşına kadar fark edilen gelişimsel bir farklılık. Sıklığı ülkeden ülkeye değişmekle birlikte 54 çocuktan 1’ine otizm spektrum bozukluğu tanısı konuyor. Bu konuda farkındalık yaratmak çok önemli. 2008’den bu yana 2 Nisan ‘Dünya Otizm Farkındalık Günü’ olarak ele alınıyor ve erken tanı, yoğun sürekli eğitimle bulguların azalabileceği bilinen otizm konusunda farkındalık yaratmak ve bu konuyu dünya ülkelerinin gündemine taşımak için çalışmalar yapılıyor.

OMEGA 3’TE EPA VE DHA BİRLİKTE OLMALI

Otizmin nedeni ve tedavisi ile ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Doç Dr. Ayşe Çiğdem Zeybek, bu konuda çeşitli beslenme düzenlemelerinin yanısıra Omega 3 yağ asitlerinin kullanımının da detaylı olarak araştırıldığının ve olumlu etkilerinin bildirildiğinin altını çiziyor. Özellikle Omega 3 düzeyi düşüklüğü olan hastalarda bu durumun daha belirgin olduğuna değinen Zeybek, test edilmiş tedavi yöntemleri çalışmalarında Omega3’ler arasında yer alan EPA ve DHA’nın birlikte kullanımının stereotipik hareketler ve sosyal iletişim üzerine etkin olabileceğini belirtiyor.

OMEGA 3’Ü SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Son yıllarda gerek denizlerdeki kirlilik ve ısınma sebebiyle balıklardaki Omega 3 kalitesinin ve miktarının değişmesi ve ağır metal yükündeki artış nedeniyle balık tüketiminin de azalması Omega 3’lerin besin takviyesi olarak alınmasını önemli hale getiriyor.

Ancak Omega 3’ü seçerken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var. Öncelikle her balık yağının Omega-3 içeriğinin aynı olmadığını bilmek gerekiyor. EPA-DHA oranları, trigliserid formunda olması gibi dikkat edilmesi gereken unsurlar olduğu gibi yaş aralığına uygun, kişiye özel, doğru omega ürününü seçmek çok önemli.