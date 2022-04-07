Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti. Peki, Miyom nedir, neden olur, belirtileri? Miyom ameliyatı nasıl yapılır, kaç saat sürer, riskleri nelerdir?

Miyom nedir, belirtileri nelerdir?

Kadın hastalıkları arasında sık rastlanan miyomlar, rahmin kas tabakasından kaynaklanan selim tümörlerdir. Miyomlar ergenlik-genç erişkinlik döneminde nadiren ortaya çıkıyor, 30 ila 40 yaş arasındaki kadınlarda daha çok görülüyor.

Anormal kanamalar, rahatsız edecek derecede ağrılı ve kanamalı regl dönemleri, sırt ağrısı ve ağrılı cinsel birleşme gibi bir takım belirtiler miyom rahatsızlığında görülebiliyor. Miyomlardaki en büyük sorunlardan biri de rahmin içindeki kitle gibi davranışlar sergileyerek gebeliğe engel olmalarıdır. Özellikle rahmin iç yüzeyine yakın olan miyomlar, sperm ve yumurtanın birleşiminden oluşan zigotun tutunacağı uygun alanı bozabilir.

Miyom neden olur?

Kadınlık hormonları östrojen ve progesteron miyomun gelişmesi ve büyümesinde en önemli faktördür. Genetik faktörler ile hormonlar ortak etkileşim göstererek miyomun ortaya çıkmasında etkili olabiliyor.

Miyom ameliyatı nasıl yapılır, kaç saat sürer?

Histeroskopi

Histeroskopi ağrıya yol açan ve sık ya da şiddetli kanamaya neden olan küçük miyomlar vajinal yoldan girilerek alınıyor. Rahmin altında veya iç tabakasında yer alan miyomlar özel bir görüntüleme sistemi ile çıkartılabiliyor.

Kapalı Ameliyatlar

Kapalı ameliyatlar laparoskopik veya robotik cerrahi yöntemleriyle yapılıyor. 4 – 5 cm den büyük miyomlar rahim yatağından çıkarılıyor ve varsa bölgedeki kanamalara müdahale edilerek, o bölgenin dikilmesiyle gerçekleştiriliyor.

Açık Cerrahi

Bu yöntem göbeğin üst kısmına kadar ilerlemiş çok büyük boydaki tümörlerin çıkarılmasını kapsıyor. Miyomların büyük olması sebebiyle laparoskopik veya robotik yöntemde çalışılacak alan bulunmadığından açık cerrahi yöntemiyle kesi yapılarak miyomlar temizleniyor.

Cerrahi tercih edilmeyen kimi uygun hastalarda ise ilaç tedavisine başvurulabiliyor. İlaç tedavileri her ne kadar miyomları ortadan kaldırmasa da, miyomun neden olduğu aşırı kanamaların azaltılması ve miyomun küçültülmesi gibi faydalar sağlayabiliyor.

Bunların yanı sıra, uygun olan kimi hastalarda, girişimsel radyolojik tekniklerle kasık damarından ilerletilen bir kateter ile, miyomu besleyen damarlar kapatılarak miyomun büyümesi engelleniyor ve hatta küçülmesi sağlanıyor.

Miyom ameliyatının riskleri

Küçük de olsa miyom ameliyatında anesteziye bağlı riskler dışında, enfeksiyon, kanama, organ yaralanması, rahim iç duvarının (endometriyum) zarar görmesi gibi riskler barındırabilir.