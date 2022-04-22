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    SağlıkMHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor?
    HaberlerSağlık Haberleri MHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor?
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    MHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor?

    MHRS çöktü mü, neden hata veriyor? MHRS randevu sisteminde T.C kimlik numarası ve şifresi girildikten sonra 'Eror' verdiği görüldü. MHRS sisteminde yaşanan erişim problemini kullanıcılar Twitter'da da gündeme getirdi. Peki, MHRS neden hata veriyor?

    22.04.2022 - 16:43 |
    MHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor?

    Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) erişim sorunu ile gündeme geldi. MHRS sistem hatası veriyor. Peki, MHRS çöktü mü, MHRS mobil neden açılmıyor?

    MHRS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN HATA VERİYOR?

    MHRS söz konusu hata uyarısının ardından “Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir. En kısa sürede hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.” açıklaması yaptı.

     

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