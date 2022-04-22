MHRS açılmıyor, çöktü mü? MHRS neden açılmıyor, MHRS mobil neden hata veriyor?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) erişim sorunu ile gündeme geldi. MHRS sistem hatası veriyor. Peki, MHRS çöktü mü, MHRS mobil neden açılmıyor?

MHRS ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN HATA VERİYOR?

MHRS söz konusu hata uyarısının ardından “Konuyla ilgili teknik çalışmalar devam etmektedir. En kısa sürede hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.” açıklaması yaptı.