Meniere hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Meniere hastalığı diyeti nasıl yapılır?

Meniere hastalığı, iç kulakta aşırı basınç nedeni ile oluşan önemli bir hastalıktır. Hastalık, iç kulakta bulunan denge organının etkilenmesi ile birlikte ortaya çıkar. Meniere hastalığında görülen üç ana belirti ise; kulak çınlaması, beklenmedik ani vertigo atakları ve işitmede azalmadır. Meniere hastalığı tam ve kesin olarak tedavi edilemez. Ama atakların sıklığı be şiddeti ilaçlarla olabildiğince azaltılabilir.

MENİERE HASTALIĞI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Meniere hastalığı, en çok 40 ila 60 yaşları arasındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalık, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkiler. Fransız doktor Prosper Menière tarafından 1861 yılında tanımlanan bu hastalığa onu tanımlayan doktorun adı verildi. Meniere hastalığı tam olarak tedavi edilemez. Ama bazı ilaçlarla şiddeti önemli ölçüde azaltılabilir.

Meniere hastalığının nedeni tam olarak bilinmediği için kesin tedavisi de henüz yapılamıyor. Ama belirtilere yönelik olarak uygulanan pek çok tedavi yöntemi bulunur. Tedavideki asıl amaç, hastalık belirtilerini tolere edilebilir seviyeye indirmek ve mümkün olabildiğince en hızlı iyileşmeyi sağlamaktır.

Doktorlar, bu nedenle kan dolaşımını hızlandıran infüzyon solüsyonları uygulanmasına ek olarak, bulantı ve kusmayı giderici ilaçlar da reçete ederler. Hastalar, genellikle ilaç tedavisinden fayda görür. İlaç tedavisinden yaklaşık bir yıl sonra ataklar tamamen biter. Bu tedavilerin yanı sıra hastalara psikolojik destek verilmesi de çok önemlidir.

MENİERE HASTALIĞI DİYETİ NASIL YAPILIR?

Meniere hastalarının sodyum alımı önemli ölçüde kısıtlanmalıdır. Bunun için hastanın günlük tuz tüketimini kontrollü bir şekilde yapması gerekir. Hasta kişi için 1500 mg günlük tuz tüketimi idealdir. Aynı zamanda kafein ve alkol tüketimi de azaltılmalıdır. Meniere hastalarının uygulayabileceği en önemli tuzsuz diyet ise; Furstenberg rejimidir.

Furstenberg diyetinde ise, sıvı alımı kısıtlanmaz. Aynı zamanda da hastalara çok fazla miktarda su tüketimi de önerilmez. Tuz yerine de daha az zararlı olan KCL kullanılabilir. Sigara, alerji (özellikle gıda alerjisi), stres, tuz ve unun fazla kullanımı, migren, kafa travmaları ve iç kulağın bulunduğu kafatası kemiğinde bulunan anatomik bozukluklar Meniere hastalığını önemli ölçüde tetikler. Bu nedenle gerektiğinde psikolojik destek almak da hastalığın tedavisi için çok önemlidir.