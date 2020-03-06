Maya maskesi nasıl yapılır? Maya maskesi ne işe yarar?

Hem saç hem de cilt için kullanım imkanı tanıyan bu maske türü uygulaması, değişik malzemeler ve yöntemler üzerinden hazırlamak suretiyle ele alınmaktadır. Özellikle uygun fiyatlı olması ve kolayca uygulanması, birçok kişinin daha fazla tercih etmesinde önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Maya Maskesi Nedir?

Hem kuru hem de yağlı ciltler için özel olarak uygulanan ürüne maya maskesi denmektedir. Özellikle hücrelerin yenilenerek daha sağlıklı bir yapıya kavuşabilmesi adına kullanılmaktadır. Böylece cildin onarılması ve daha canlı, parlak saçlara sahip olma imkanı yakalanması sağlanır.

Son dönemlerin en popüler ve ilgi çeken ürünleri arasında yer aldığını söylemek mümkün. Bir yandan cilde nem katıp dinlendirirken, aynı zamanda yağ dengesini koruma imkanı sağlıyor. Saçların solgun ve cansız görünmesine engel olan maya maskesi, özel tarifler üzerinden hazırlamak suretiyle ilgili bölgeye uygulanır.

Maya Maskesi Nasıl Yapılır?

Maya maskesi amacına ve bölgeye bağlı olarak değişik tarifler üzerinden ele alınarak hazırlanmaktadır.

Cilt Lekelerine Karşı Maya Maskesi: Cilt lekelerinin görünümünü azaltmak için kullanılan bir yöntemdir.

- 1 yemek kaşığı su,

- 1 çay kaşığı karbonat,

- 1 çay kaşığı yaş maya,

Yaş maya suda eridikten sonra içerisine karbonat ekleyin. Daha sonra masaj yapmak suretiyle yüzünüze dikkatli şekilde yedirin. 10 dakika bekledikten sonra su ile arındırın.

Yağlı Ciltler İçin Yaş Maya Maskesi: Ciltteki yağ dengesini yakalamak ve fazla yağlardan kurtulmak için oldukça önemlidir.

- 2 tatlı kaşığı yaş maya,

- 2 tatlı kaşığı limon suyu,

Mayayı limon suyu içerisinde dikkatli şekilde eritin. Daha sonra yüzünüze masaj yaparak uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra su ile yüzünüzü yıkayın. Ayda ortalama 2 defa bu uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz.

Kuru Ciltler Adına Yaş Maya Maskesi: Aşırı kuruluktan kurtulmak ve pullanmanın önüne geçebilmek için yaş maya maskesi kullanılabilmektedir.

- 1 adet yumurta,

- 1 tane yaş maya,

- 1 adet E vitamini kapsülü,

Bütün bu malzemeleri bir kase içerisinde dikkatlice karıştırın ve daha sonra yüzünüze uygulayın. Ardından yüzünüzde 10 veya 15 dakika tutarak su ile yıkayın.

Kırışıklıkları Önlemek İçin Yaş Maya Maskesi: Özellikle boyun bölgesindeki kırışıklıkları önlemek için etkin bir çözüm sağlamaktadır.

- 1 tatlı kaşığı elma suyu,

- 1 tatlı kaşığı süt,

- 1 tatlı kaşığı yaş maya,

Bütün bu malzemeleri kase içerisinde karıştırdıktan sonra yüzünüze dikkatli şekilde uygulayın. Yaklaşık olarak 15 dakika beklettikten sonra saf su ile yüzünüzü yıkayın. Özellikle soğuk su ile beraber yüzünüzde şok etkisi yaratabilirsiniz.

Maya Maskesi Ne İşe Yarar?

Hem cilt hem de saç için maya maskesi günümüzde önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Saçların daha canlı ve parlak görünmesi, cildinize tazelik kazanması ve hücre onarımı noktasında maya maskesi oldukça önemlidir.

- Yağlı cilde uygulandığı zaman yağ dengesini ayarlar.

- Cildin nem kazanmasını sağlar.

- Yağdan meydana gelen ciltteki bağlamanın önüne geçer.

- Kuru ciltler için pullanmayı engeller; cilde nem kazandırır.

- Bütün ciltler için sivilce ve siyah nokta sorunlarını engellemede yardımcı olur.

- Cildin nemlenmesini ve ölü deriden arınmasına imkan tanır.

- Egzama gibi hastalıklar için ilaç tedavisine katkı olarak kullanılan önemli bir bakım kürüdür.

- Cidde yaşlanmayı önler ve kırışıklıkların önüne geçer.

- Gözaltı kırışıklıklarını azaltır.

- Egzama, deri döküntüsü, dermatit ve pek çok farklı cilt rahatsızlığı için önemli bir potansiyel sağlar.

- Saçların daha canlı ve parlak görünmesini imkan verir.

- Saç köklerini besler ve daha güçlü hale getirir.

Bu gibi daha pek çok farklı avantajı ile maya maskesi, günümüzde en çok kullanılan doğal bakım seçenekleri arasında yer almaktadır.