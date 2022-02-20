Koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren maske kullanım zorunluluğu ile ilgili yeni kararların alınması bekleniyor. Pek çok ülkede kaldırılan maskelerin Türkiye’de de kaldırılıp kaldırılmayacağı merak ediliyor. Maske kararı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu’nu işaret etti. Peki, Maskeler ne zaman çıkacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte maske kararı ile ilgili detaylar…

MASKELER NE ZAMAN ÇIKACAK?

Uzun süredir hayatımızın bir parçası haline gelen maske, masaya yatırılıyor. Bakan Koca gelecek haftaki Bilim Kurulu toplantısında maskenin ne zaman çıkacağını ve PCR testlerini ele alacaklarını açıkladı ve “Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etsin” dedi.

Bakan Koca, “Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak. Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70’te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip, piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz. Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli.” diye konuştu.

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, bazı ülkelerde corona virüsü sürecinde toplumu rahatlatacak bazı uygulamaların hayata geçirildiğini söyledi.

İlhan, “Ancak bu ülkelerin aşılamada yüzde 80 düzeylerine gelmiş olan ülkeler olduğunu bilmek gerekiyor. Geldiğimiz aşamada, aşılamanın yüksek düzeylere doğru yol alması, corona virüsü ile mücadelede insanların mücadeleyi öğrenmiş olması göz önüne alındığında, kapalı ortamda dikkatli olunması koşulu ile maskenin çıkartılması yolundaki yaklaşımlar dünyada da mevcut. Açık alanlarda özellikle aşılı bireyler için maske takılmayabileceği şeklindeki görüşler söz konusu” diye konuştu.

Prof. Dr. İlhan, maskenin nerede takılması gerektiğini bilmek gerektiğini dile getirerek şöyle konuştu:

“Sürecin şöyle bir yöne doğru gidebileceğini düşünüyorum, bu benim kişisel görüşüm; çok kalabalık ortamlarda örneğin; toplu taşımada, otobüs, uçak seyahatinde, sinemada, tiyatro gibi yerlerde insanlar maske takarak hem kendilerini hem de çevrelerini koruyabilirler, halen salgın devam ettiği için bunu söylemek gerekiyor.

Bunun yanında diyelim ki daha az kalabalık olan bir yere gidildi, buralarda insanlar maskesiz dolaşabilecek gibi gözüküyor. Bunların kararını vermek için rakamları, gidişatı görüp ona göre değerlendirme yapmak elbette daha doğru olacaktır.

Özellikle yurt dışında görüyoruz; Japonyada, Korede buralarda insanlar toplu taşımaya binerken, sağlık kuruluşuna giderken, çok kalabalık bir vergi dairesine, bankaya gidildiğinde burada maske takma yoluna gidebiliyorlar, böyle bir sürece doğru süreç ilerleyebilir düşüncesindeyim.”