Koronavirüs yeni varyantı Omicron XE belirtileri ne? Omicron XE bulaşıcı mı? Aşılar yeni varyantta etkili mi?

Coronavirüsün yeni varyantı endişelere neden oluyor. Japonya'da görülen yeni varyant Omicron XE, İngiltere’de de görüldü. İngiltere'de şimdiye kadar bin 100'den fazla Omicron XE vakası görüldüğü ve bu yeni varyantın ilerde baskın varyant haline gelebileceği belirtiliyor. Koronavirüsün yeni varyantı Omicron XE belirtileri merak ediliyor. Peki, Koronavirüs yeni varyantı Omicron XE belirtileri ne? Omicron XE bulaşıcı mı? İşte detaylar…

KORONAVİRÜS YENİ VARYANTI OMİCRON XE NEDİR?

Omicron’un alt varyantları olan BA.1 ve BA.2’nin birleşmesiyle oluşan yeni XE virüsü tam bir ‘mutant’ tür olarak nitelendiriliyor.

OMİCRON XE BULAŞICI MI?

Bu yeni varyantın bir genetik rekombinasyon sonucu oluşan rekombinant bir tür olduğu belirtildi. XE varyantı, Omicron’un önceki iki versiyonu olan, BA.1 ve BA.2’nin ‘mutant’ bir melezi olarak tanımlandı. Bu varyantın, halihazırda en bulaşıcı tür olan BA.2 alt varyantından % 10 daha fazla bulaşıcı olduğu bildirilmektedir. DSÖ’ye göre, Omicron’un bir alt varyantı olan BA.2, virüsün en baskın türüdür ve kendisine tüm sekanslanan vakaların yüzde 86’sını oluşturmaktadır. XE, şu anda vakaların yalnızca küçük bir kısmını oluştururken, son derece yüksek bulaşıcılığı nedeniyle bu melez mutantın yakın gelecekte en baskın tür olacağı düşünülmektedir.

OMİCRON XE HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLDÜ?

İngiliz yetkililer Omicron XE'nin BA.1 ve BA.2 adlı alt varyantların kombinasyonuyla ortaya çıktığını duyurdu.

İngiltere'de şimdiye kadar bin 100'den fazla Omicron XE vakası görüldüğü ve bu yeni varyantın ilerde baskın varyant haline gelebileceği belirtiliyor. Yeni varyantın çok daha bulaşıcı olduğu biliniyor.

AŞILAR OMİCRON XE VARYANTINA KARŞI KORUYUCU MU?

Dünya Sağlık Örgütü Omicron XE'nin ilk olarak Ocak ayı sonunda İngiltere'de tespit edildiğini duyurmuştu. İngiliz uzmanlar daha bulaşıcı olsa da yeni varyantın ağır hastalığa neden olmadığını söyledi. Aşıların da yeni varyanta karşı koruyucu olduğu kaydedildi.

Omicron XE Japonya'da da görülmüştü. Uzmanlar pandemi boyunca yeni alt varyantların görülmesinin doğal olduğunu söylüyor.