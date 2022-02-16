Kil maskesi nasıl yapılır? Kil maskesi ne işe yarar?

Kil, eski zamanlardan beri özellikle cilt üzerinde kullanılan bir toprak türüdür. İçerisinde bulunan; demir, magnezyum ve kalsiyum ile cildi besleyerek daha parlak bir görüntü ortaya çıkarmaktadır. Ürün tamamen doğal olduğu ve herhangi bir kimyasal içermediği için de diğer kozmetik ürünlerinden daha güvenilir kabul edilmektedir.

Kil Maskesi Nasıl Yapılır?

Kil maskeleri genellikle 1 çay kaşığı kile 1 tatlı kaşığı su ilave edilerek yapılmaktadır. Maskenin uygulanacağı cilt tipine bakılarak normal su yerine; papatya suyu, limon suyu ya da portakal suyu da ilave edilebilmektedir. Kil maskesi hazır olarak da satın alınabilmektedir, ancak karışım evde hazırlanacaksa bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Evde hazırlanacak kil maskelerinde suyun, çeşme yerine hazır alınması gerekmektedir. Ayrıca kıvamın ayarlanabilmesi için de suyun kile azar azar karıştırılması gerekmektedir. Ayrıca, maske hazırlarken tahta kaşıklar kullanmak, metalin kile verebileceği olası zararların önüne geçmektedir.

Kil Maskesi Ne İşe Yarar?

Kil maskesi; güneş lekeleri, sivilce problemleri, yağlı ciltler, siyah noktalar ve cilde canlılık vermek için kullanılabilmektedir. Maskenin içeriği, hangi amaçla kullanıldığına göre değişmektedir. Bu kapsamda cilt problemi ve ihtiyaç duyulan maske içerikleri aşağıda sıralanmıştır.

Güneş lekelerini gidermek için: 1 yemek kaşığı beyaz kil, yarım çay bardağı papatya suyu ve kilin yarısı kadar yulaf tozu.

Sivilceleri önlemek için: 1 yemek kaşığı beyaz kil, 5 damla çay ağacı yağı ve limon suyu, 3 çay kaşığı yoğurt.

Yağlı ciltler için: 1 yemek kaşığı kırmızı kil, 1 tatlı kaşığı elma suyu, 1 çay kaşığı vazelin ve yarım limonun suyu.

Siyah noktaları gidermek için: 1 tatlı kaşığı papatya suyu ve yarım tatlı kaşığı yeşil kil.

Kil Maskesi Çeşitleri Nelerdir?

Kil; beyaz, yeşil, kırmızı, mavi ve yeşil gibi pek çok farklı renkte bulunabilmektedir. Kil maskesi sırasında kullanılan kil çeşidi, maskenin cilde olan etkisini değiştirmektedir. Bu kapsamda sivilce problemi yaşayan yağlı ciltler için beyaz maskenin kullanılması önerilmektedir. Yeşil kil maskesi ise siyah noktalara karşı oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Ancak bu içerisinde yeşil kil bulunan maskeler cilt üzerinde çatlamadan kurutulmalıdır.

Mavi, kil cilt hücrelerinin yenilenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Bu maske ile güneş lekeleri ve cilt tonu eşitsizliği gibi renk problemlerinin üstesinden rahatlıkla gelinebilmektedir. Sarı kil maskesi, ulaşılması en kolay kil çeşididir. Aktarlarda satılan bu maske, tıkanmış olan gözenekleri açarak, cildi derinlemesine temizlemektedir.

Kırmızı kil maskesi ise yalnızca kuru cilt tipi üzerinde kullanılmaktadır. Cilt üzerinde egzamaya yakın duran pullanma ve kaşıntıların önüne geçmektedir. Kırmızı kil, cilde ihtiyacı olan nemi, herhangi bir yağlanma problemi yaratmadan vermektedir. Pembe kil de genellikle daha canlı bir cilt görünümü elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. Pembe kilden yapılan maskeler ciltteki kızarıklara da oldukça iyi gelmektedir.

Kil Maskesi Nasıl Temizlenir?

Kil maskesi, cildi kurutma özelliği taşıdığı için en fazla 15 dakika süresince bekletilmelidir. Bu maskenin tüm yüze uygulanması yerine yalnızca problemli alana uygulanması yeterli olmaktadır. Yeşil kil maskesi kullanımında, maskenin tam kurumadan temizlenmesi gerekmektedir. Maskenin temizlenme aşamasında ise dikkat edilmesi gereken tek nokta kullanılan suyun ılık olmasıdır. Ilık su, kil maskesinin ciltten daha kolay soyulmasına yardımcı olmaktadır.

Kil Maskesi Hangi Aralıklarla Uygulanmalıdır?

Kil maskesinin cildi aşırı kurutmaması için hafta bir kez uygulanması gerekmektedir. Kırmızı kil kullananlar için bu süre ayda bir olmalıdır. Kil maskesinin kurutma etkisinin önüne geçebilmek için de her kullanımdan sonra cilde nemlendirici krem sürülmesi tavsiye edilmektedir.