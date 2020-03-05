Keten tohumu yağının faydaları - Keten tohumu yağı ne işe yarar?

Bitkiler doğal bir şifa kaynağıdır. Birçok bitkinin kendisinin, yapraklarının, tohumunun, yağının gibi çeşitli bölgelerinin ve farklı kullanım yolunun birbirinden farklı olan hastalıklara faydası bulunmaktadır. Keten tohumunun kendisi ve keten tohumu yağı içerdiği birçok fayda nedeni ile birçok kişi tarafından kullanılıyor. Kozmetik olarak da ilaç yapımlarında da keten tohumu yağı kullanılmaktadır. Keten tohumu yağı, keten tohumlarının preslenmesi ile yağı elde edilmektedir.

Keten Tohumu Yağı Nedir?

Ketengiller familyasına ait olan çiçekli bir bitkidir. Akdeniz bölgesinde ve Yakın Doğu bölgesinde yaklaşık beş bin yıl kadarlık bir zamandan beri içerdiği yüksek lif oranı ve tohumlarının çıkartılması için üretilmektedir. Dünyanın birçok bölgesinde yetişen keten bitkisinden elde edilen tohumlara keten tohumu denilmektedir. Tohumların preslenmesi ile elde edilen yağa da keten tohumu yağı denilmektedir.

Keten Tohumu İçeriği Nedir?

Yüksek oranda lif içeren keten tohumu aynı zamanda bir E, K, B12 vitaminler ve Omega 3 bakımından oldukça zengin içeriğe sahiptir. Antioksidan olarak da güçlü bir içeriğe sahiptir. Faydalı yağlar ve proteinleri de içeren keten tohumunun içeriğinde; magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum, çinko ve kalsiyum gibi minerallerde içermektedir.

Keten Tohumu Yağının Faydaları

Keten tohumu yağı insan vücuduna faydalı olan birçok yağ, yağ asidi, protein, vitamin ve mineral içermektedir. İçeriğinin bu kadar güçlü olması nedeni ile birçok faydası bulunmaktadır. Kanseri önleyici olması, kan basıncını düşürmesi, radyasyona karşı koruması nedeni ile çok fazla kullanılmaktadır. Keten tohumu yağının faylarını şöyle sıralayabiliriz:

Solunum yollarını açar ve solunum yollarına olumlu etkileri bulunmaktadır.

Ciltte oluşabilen çeşitli enfeksiyon, iltihap gibi oluşumları önler.

Sedef, mantar, egzama gibi deri hastalıklarına karşı etkilidir.

Sindirim sistemini düzenlediği için bağırsak ve mide sorunlarını giderir.

Güneş nedeni ile oluşan yanıkları, yanık ağrısını giderir ve iyileşmeyi hızlandırır.

Keten tohumu yağının içeriğinde bulunan Omega3 saçlar için fayda sağlar.

Göğüs kanseri, meme kanseri ve prostat kanseri gibi kanser çeşitlerine yakalanma riskinin azalttığı araştırmalara sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Çeşitli cilt, deri hastalıklarına yakalanmanın önüne geçer.

Sinir sistemi üzerinde de olumlu etkileri olduğu bilinmektedir.

Menopoz döneminde yaşanan sorunların oluşmasını önler veya daha az yaşanmasını sağlar.

Romatizma ağrılarının önlenmesini sağlar.

İçerdiği antioksidanla bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlarken, bağırsakların temizlenmesini de sağlar.

Keten Tohumu Yağı Ne İşe Yarar?

Keten tohumu içerdiği faydalı olan birçok vitamin, mineral, antioksidan, Omega3 içeriği ile yaşlanmayı geciktirir. Kalp sağlığını koruyarak, kalp hastalıklarının meydana gelmesinin önlenmesine yardımcı olur. Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde yardımcı olur. Kan dolaşımının hızlanmasını sağlarken aynı zamanda metabolizmayı hızlandırır. Böbrekler meydana gelen iltihaplarda iyileşmeyi hızlandırır. Eklem ağrıları, eklem şişliği gibi eklem sorunlarının giderilmesinde yardımcı olur. Yemek yenmesinin ardından oluşabilecek hazımsızlığı önler. Parkinson, gut, safra kesesi, hemoroid, diyabet gibi hastalıklarının önlenmesini sağlar. Adet dönemindeki kramp ve ağrıyı azaltır.

Keten Tohumu Yağı Nasıl Kullanılır?

Tohumlarını kullanmak amacı ile üretilen keten bitkilerinin boyları kısa, çok dallı ve çok fazla tohuma sahiplerdir. Her bir kuruyan tohum genel olarak % 33 ila 43 oranı arasında yağ içerir. Çiğ ya da pişmiş olarak iki çeşide ayrılmaktadır. Keten tohumu yağı çiğ olarak pürelere, kahvaltı gevreklerine, salatalara eklenerek kullanılabilir. Pişmiş olan keten tohumu yağı ise fırınlanacak olan yemeklerde kullanılabilir.

Keten Tohumu Yağının Zararı Var Mıdır?

Keten tohumunun yağı aşırıya kaçan miktarlarda kullanılması halinde ishal oluşabilmektedir. Cilt üzerinde şişkinlik, kızarıklık, kaşıntı gibi sorunlar oluşabilirken, nefes almada zorluk oluşabilmektedir. Emziren annelerde ve hamile kadınlarda çeşitli hormonal bozukluklar görülebilmektedir. Bunların dışında ise prostat kanseri olan bir kişinin keten tohumu yağı kullanması tavsiye edilmemektedir. Herhangi bir ilaç kullanan veya herhangi bir rahatsızlığa sahip olan kişiler mutlaka doktora danışarak keten tohumu yağını kullanmalıdır. Keten tohumu yağı sağlıklı kişilerde kullanılabilen çok faydalı bir yağ olmasına rağmen kullanımında da aşırıya kaçılmamalıdır.