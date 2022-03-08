Kadınlarda saç ve kaş ekimi hakkında merak edilenler!

Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle görselliğin önem taşıdığı bir çağda artık herkes çekilen fotoğraflarda ve sosyal medyada daha güzel gözükmek istiyor. Bu sebeple saç ekimine başvuran kadınların sayısı her geçen yıl artmaktadır. Bunun yanı sıra; kadınlarda kaş ekimi de uygulanmaktadır. Yıllar içinde bakım yapılan, taranan, makyaj malzemelerinin sürülmesiyle kaşlarda kayıplar gerçekleşiyor. Ne yazık ki insanlar mikroblading ve dövme gibi yöntemlerle de kapatmaya çalışılsa da gerçekçi bir kaş görüntüsü verilemiyor. Kaş ekimi işlemiyle 3-4 saat içinde eski kaşlara kavuşabilmektedir. Kaş ekimi yapıldıktan sonra çıkan kaşlar yaklaşık 2-3 hafta sonra dökülüyor ve altıncı ayda tekrar çıkmaya başlıyo