Erken menopoz anneliğe engel mi?

40 yaşın altında olup menopozla erken tanışmış veya anne olamayan kadınların yumurtalarına PRP enjekte edilerek gebelik şansı yükseltiliyor. Bu tedavi yöntemi sayesinde umut verici sonuçlar elde edildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, “Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulaması, başarısız tüp bebek denemeleri olan kadınların çoğunda etkili oldu. Kadının kanından alınıp özel bir kitten geçirilerek elde edilen plazmanın anestezi altında yumurtalara iğne ile enjekte edilip menopozda uykuya geçen yumurtaların uyandırılması işlemi ile başarılı sonuçlar almaktayız’’ dedi.

ERKEN MENOPOZ HAMİLELİĞE ENGEL Mİ?

Gebelik başarısı için kadının yaşı büyük önem taşıyor. 35 yaşından itibaren doğurganlıkta düşüş yaşanıyor. 40 yaşından sonra ise gebelik başarısı hızla düşüyor. Tekrarlayan düşükleri de araştıran Prof. Dr. Gökalp Öner, hasta farklı doğurganlık sorunlarına sahipse, yumurta sayısı aşırı derece azalmışsa, erkekte ileri sperm azlığı veya yokluğu mevcutsa; anne olma şansının çok düştüğünü belirtiyor. Rahim duvarının ince olmasından kaynaklanan başarısız gebelikleri engellemeye yönelik araştırmalar da gerçekleştiren Prof. Öner, biyolojik bir yöntem keşfetti. HİS-PRP ile tüp bebek teknolojisine de yepyeni bir katkı veren bu yöntem, kısırlıktan muzdarip tüm kadınlarda gebelik şansını yükseltti. Söz konusu kısırlık tedavisiyle rahim sağlığı düzene sokuluyor ve anneliğin yolu açılıyor. "Gebelik başarısızlığında HİS-PRP ve yumurta rezervi azlığında PRP tavsiyesinde bulunuyoruz” diyen Öner, “Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına HİS-PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor" diyor.

BEKLEMEK ŞANSI AZALTIR

Prof. Dr. Öner, “Sorun şu ki, kadınlar bize geç geliyorlar. 40 yaşına yaklaştıklarında başvuranların sayısı fazla. Fakat o zaman yumurta rezervleri ya düşük ya da zaten kalitesiz olabiliyor. Daha erken gelmeleri önemli. Fakat 40 yaşında da gelse umut yine var. Gelen hastalarım arasında 'anne olmanız imkânsız' denilerek geri çevrilenler var. Bu hastaların çoğunda gebelik hayata geçti. Tedavilerle hamilelik gerçekleşiyor fakat hastalarımızın bazılarında da düşüklerle bebek kaybedilebiliyor. En güncel gelişmelerden sayılabilecek HİS-PRP VE PRP yöntemlerini de bu kayıpları ve tüp bebek başarısını artırabilmek adına yaparak güzel gelişmeler kaydetmekteyiz. Giderek daha fazla kadın tüp bebek tedavisi ile anne oluyor. Kariyerden dolayı beklemek şansı azaltabiliyor ama onların asla anne olamayacağını söyleyemeyiz. Gebe kalmada sıkıntılarla karşılaşıldığında, kısırlık problemleri söz konusu olduğunda birçok yöntemle birlikte tüp bebek çözümünü de öneriyoruz. Kadın doğum alanında tıp çok ileri noktada. Çocuk sahibi olabilmek için birçok yeni çözüm var. Fakat şunu da unutmayalım kısırlığın nedeni olarak yüzde 40 erkek faktörü, yüzde 40 ise kadın faktörü önemli. Bu anlamda çiftleri kesinlikte bu yolculukta birlikte değerlendirmek temel şartımız” diyor.