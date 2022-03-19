En çok çalışanları etkiliyor! Mükemmel olma isteği psikolojik hastalıkların işareti olabilir!

Mükemmelliyetçilik son yıllarda pek çok kişinin yaşamında olan durumların başında geliyor. Özellikle çalışma hayatında ortaya çıkan bu durum birden fazla sorumluluk alma ve iş yerinde mükemmeli olma isteği ile daha da perçinleniyor. Bu durum normal olarak görülse de uzmanlar bu durumun ciddi hastalıklara neden olabileceğini belirtiyor. Uzmanlara göre, mükemmel olma isteğinin altında yatan en önemli nedenlerden biri aslında dağınık beyin sendromudur. Sendroma maruz kalan kişi bunun farkında değildir. Hem kendi işlerini yetiştirmek hem de başkalarına yardımcı olma isteği olan hasta bir süre sonra ruhsal bunalıma girer. Aslında hastalığı tetikleyen de ilerleten de ruhsal durumlardır. Bunun yanı sıra fiziksel olarak da sinir sisteminin deforme olması da rahatsızlığı tetikler. Amerikalı Judi Wineland hastalık hakkında çok ilginç demeçlerde bulundu. Dev bir şirketin sahibi olan Wineland teknolojinin gelişmesiyle bilgisayarlara aktarılan bilgi alışverişi ve mesajlaşmadan memnun değildir. Ancak ünlü iş adamı genç çalışanlarının bu durumdan gayet memnun olduğunu aynı anda hem e-posta hem de mesaj attıklarını görünce şaşkınlığını gizleyemez. Bunun oldukça yorucu bir iş olduğunu vurgulayan ünlü iş adamı bir insanın birden fazla iş yapmasının motivasyonunun yanı sıra ruhsal dengesini bozacağını söyler.

İNTİHARLARA NEDEN OLABİLİR!

Texas Üniversitesinde Beyin Sağlığı Merkezi'nin kurucusu doktor Sandra Bond Chapman da yaptığı araştırmalarda bu durumu teyit eder. Chapman, bu çalışma tarzının kişinin yeteneklerini ve yaratıcılığını sınırlandırdığını vurguluyor. Ayrıca birden fazla iş yapma isteği kişiyi bir süre sonra her şeyi mükemmel yapma arzusuna düşürür. Çok nadiren de olsa kişi işlerin altından kalkamayınca intihara meyilli hale gelebilir.

DAĞINIK BEYİN SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

- Kişi sürekli kendini yoğun hissettiğinden dinlenmesi gerektiği zamanda bile dinlenmemiş hisseder.

- Ertesi gün iş verimliliğinde düşüklük yaşar. Bunu yükseltmeye çalışırken düzensiz beslenir. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatır.

- Hataları sürekli tekrarlar ve bazı zamanlarda yaptığı hataları umursamadan işi bitirmeye çalışır.

- Kaygı ve stres altında hisseder bu da zaman zaman ağlama krizlerine neden olur. Yaşadığı psikolojik olayın iş hayatından değil kişisel hayatından kaynaklı olduğunu düşündüğünden sosyallikten uzak durur. Ve zamanla yalnızlaşır.

- Toplum içinde ani hareketler ve depresif tavırlar sergiler. Sürekli olarak bildirimlerini kontrol eder.

- İş yaparken yoğun olarak odaklandığından etrafında olup bitenden habersiz yaşar.

DAĞINIK BEYİN SENDROMUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

- İş dışında işi hatırlatacak tüm olgulardan uzak durulmalı

- Gün içindeki molalarda iş hakkında konuşulmamalı

- Kişisel ihtiyaçlara odaklanacak ortamlar oluşturulmalı

- Telefon, tablet ya da bilgisayara gibi teknolojik aletleri işle ilgili konulara dair kapatmalı

- Kendini motive edecek bir yerlere seyahat etmeli

- İnsanların size hangi zamanda ulaşıp ulaşmayacakları konusunda onları bilgilendirerek iş dışında işe dair konuşmaktan kaçınılmalı

- Yemek yerken telefonu masaya bırakılmamalıdır. Bu durumlarla yaşanılan ruhsal sorun aza indirgenmeye çalışılmalıdır.