Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Beştepe’de gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, sağlık çalışanlarının maaşlarında iyileştirmeyi de kapsayan 5 müjde verdi.

Emekli doktor maaşı ne kadar olacak, hekimlerin emekli maaşlarında iyileştirme olacak mı?

Erdoğan emekli doktorlara yönelik “Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.” İfadesine kullandı. Düzenlemenin detayları ilerleyen günlerde netleşecek.

İlk müjdemiz; sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçları CMK kapsamında katolağa dahil ediliyor. Bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, hakim ve savcılarca görünür hale getiriliyor.

İkinci müjdemiz; Sağlık çalışanları için mesleki sorumluluk kurulu oluşturulacak. Tüm sağlık mensuplarının mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları tıbbi işlemler için ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun izni dahilinde olacaktır. Hükmedilen tazminatın rücu ettirilip ettirilmeyeceğine de bu kurul karar verecek.

Üçüncü müjdem; maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir bordro ile ödenmesi temin edilecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanları 3600 ek gösterge kapsamına alınacak. Döner sermayede yapılacak düzenlemeyle, sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır.

Dördüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının ücretlerinde yaptığımız iyileştirme, emekliliklerine de yansıyacak.

Beşinci müjdemiz; Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacak.