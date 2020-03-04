Eko Nasıl Çekilir? Nasıl Yapılır? Bebeklerde Ekogardiyografi

Bu test; kalp hakkında verdiği doğru bilgiler, hızlı olması ve herhangi bir zararının bulunmaması sebebiyle sık sık kullanılmaktadır.

Eko Nasıl Çekilir?

Ekokardiyografi sırasında izlenen adımlar, ekonun türüne bağlı olarak değişmektedir. Bu kapsamda transtorasik ekoda hastanın belden yukarısındaki tüm kıyafetleri çıkarılmaktadır. Sonrasında hasta, sol tarafına ve eli başının altında duracak pozisyonda yatırılmaktadır. Doğru pozisyona gelindikten sonra da ucuna jel sürülmüş olan prob ile kardiyolog tarafından kalp incelenmektedir.

Ekokardiyografi, maksimum 15 dakika süren kısa bir işlemdir. Ancak eko yapılmadan önce geçen hazırlık zamanı ve sonrasında gerekli raporların hazırlanma süresi ile birlikte testin tamamlanması yaklaşık 45 dakikaya ulaşabilmektedir.

Eko Nasıl Yapılır?

Transözefagel ekokardiyografisi, transtorasik ekoya kıyasla daha zor ve uzun bir işlemdir. Transözefagel eko, hastanın yemek borusundan TEE probu ilerletilerek yapılmaktadır. Bu sebeple hastanın işlemden en az 6 saat öncesinde yeme ve içmeyi bırakması gerekmektedir. İşlem sırasında; ilaçlar için damar yolu açılmakta, öksürmeyi önlemek için de ağız bölgesi bir sprey yardımıyla uyuşturulmaktadır.

Eko Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Ekokardiyografi sonucunda elde edilen veriler, ekoyu isteyen doktora verilmek üzere uzman bir kardiyolog tarafından rapor haline getirilmektedir. Eko esnasında kardiyolog tarafından alınan notlar ve test sonuçları bu dokümana ilave edilmektedir.

Eko sonuçlarını içeren rapor üzerinden kalp ile ilgili çok sayıda önemli bilgiye erişilebilmektedir. Anatomik yapı, kalp zarının görüntüsü, kapakçık darlıkları, kanın vücuda pompalanma gücü, kapakçık hareketleri ve büyük kalp damarları ile ilgili tüm bilgilere ekokardiyografi raporu ile ulaşılabilmektedir.

Ekokardiyografi sonucunda elde edilen bilgiler bazı hastalıkların habercisi olabilmektedir. Kalp boyutlarının artması hipertansiyon, pompalama gücünün azalması ise kalp yetmezliğine işaret edebilmektedir. Kalbin kanı pompalama gücü, eko sonucunda yüzdelik olarak belirtilmektedir. Eko sonucunda elde edilen kalp kasındaki hasar kalp krizine, kapakçıklardaki problemler ise kalp kapakçığında yetmezliğin belirtisi olarak kabul edilmektedir.

Bebeklerde Ekokardiyografi

Bebeklerde ekokardiyografi, hamilelik sırasında girilen ultrason testleri ile benzerlik göstermektedir. Ağrı hissettirmeyen ya da radyasyon barındırmayan bir işlem olduğu için de oldukça güvenilir kabul edilmektedir. Bebeklerde ekokardiyografi çekiminde, yetişkinlerdeki transtorasik eko ile aynı adımlar izlenmektedir.

Çocuk ekokardiyografisi, bu alanda eğitimli çocuk kardiyoloji uzmanları tarafından yapılmaktadır. Bazı durumlarda 4 yaşın altındaki çocuklar için işlem sırasında uyutma yapılmaktadır. Bebekler için de eko çekilmeden önce 5 ya da 6 saat kadar aç kalınması gerekmektedir.

Ekonun Avantajları Nelerdir?

Ekokardiyografi sırasında insan kulağının duyamayacağı ultrason seslerinden faydalanılmaktadır. Hastanın durumuna ve elde edilmek istenen verilere bakılarak; transtorasik, renkli doppler, transözefagel ve stres eko olmak üzere dört farklı şekilde yapılabilmektedir. Tüm eko yöntemlerinin kendi alanında çok sayıda avantajı bulunmaktadır.

Eko; kalbin iç yapısı, kapakçıklar ve kalp damarları hakkında detaylı verilere ulaşma imkanı sağlamaktadır. Test sırasında çoğu zaman iğne ve ilaç kullanılmadığı için de ağrı ve acı hissedilmesine olanak vermemektedir. Çoğu hastane ve laboratuvarda ekokardiyografi cihazı bulunduğundan ulaşımı kolay bir test olarak kabul edilmektedir.

Ekokardiyografi, nispeten konforlu ve zararsız bir test olduğu için bebekler için de rahatlıkla kullanılabilmektedir. Oldukça kısa bir süreç içerisinde tamamlandığı için de bebekler genellikle test sırasında huzursuzluk çıkarmamaktadır.

Ekokardiyografi, avantajlarına kıyasla çok az miktarda dezavantaja da sahip bir testtir. Bu kapsamda, testi yapan kardiyoloğun yetenekleri test verilerini doğrudan etkileyebilmekte ve yanlış sonuç alınmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda, anatomik yapı sebebiyle kalbin tüm bölümlerinden görüntü alınamamaktadır.