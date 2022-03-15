Doktorlar grevde mi 15 Mart? Bugün randevular ne olacak, sağlık ocakları ve hastaneler açık mı? Doktorlar neden, kaç gün grevde?

“Doktorlar grevde mi 15 Mart?” ve “Bugün randevular ne olacak, hastaneler açık mı?” sorularına yanıt aranıyor. Hekimler ve sağlık çalışanları çalışma şartlarını iyileştirecek şekilde revize edilmesini talep ederek, grev kararı aldı. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da TBB tarafından alınan grev kararına destek verdi.

DOKTORLAR GREVDE Mİ (15 MART)?

Tüm sağlık kurumlarında 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini açıklayan Saip, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" diye konuştu.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu da (AHEF) 14-16 Mart tarihleri arasında 3 gün iş bırakacaklarını açıkladı.

HASTANELER AÇIK MI (15 MART)?

14 Mart Pazartesi, 15 Mart Salı ve 16 Mart Çarşamba günü, Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastalara verilenler dışındaki tüm hizmetler duracak.

Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde görevli hekimlerce takviye edilecek.

Yoğun bakım hastalarının -eylem nedeniyle- tedavilerinde hiçbir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek.

DOKTORLAR NEDEN GREVDE?

1-Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen ve asistan hekimler için temel ücret (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için yoksulluk sınırının en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

2-TTB'nin önerdiği "Sağlıkta Şiddet Yasası" acilen yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" düzenlemelerinin uygulandığı sınırların üzerine çıkarılmalıdır.

3-Aile hekimi maaşları en az yoksulluk sınırının iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafından inşa edilmeli, aynı standartlarda donanımı kamu tarafından sağlanmalı, bütün giderleri Sağlık Bakanlığı'nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

4-Özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin sosyal güvenlik primleri "prim ödeme tavanı" üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafından ödenmeli; ücretleri en az yoksulluk sınırının iki buçuk katı olmalıdır.

5-Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli hekim maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler için asgari 15.000 TL, uzman hekimler için asgari 18.000 TL'ye çıkarılmalıdır.

6-OSGB'lerde çalışan iş yeri hekimlerinin ücretleri Türk Tabipleri Birliği'nin belirlediği asgari ücret üzerinden ödenmelidir.

7-COVID-19 "illiyet bağı" aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalı, hekimler için ek gösterge 7 bin 200 olmalıdır.

8-Çalışma ortamlarımız ve koşullarımız iyileştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün hekimlere nöbet ücreti kesilmeden nöbet ertesi izin hakkı tanınmalı, intörn hekim ücretleri en az asgari ücret düzeyine çıkarılmalıdır.

9-Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

10-Sağlık sistemi ve kurumsal sorunlar kaynaklı malpraktis davaları ile hekimleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahküm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.