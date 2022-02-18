Çocuklarda idrar kaçırmaya dikkat

Çocuk Ürolojisi Uzmanı Op. Dr. Akın Karagözoğlu, çocuklarda gece veya gündüz yineleyen şekilde idrar kaçırma çocukluk çağı önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek. ''Bu rahatsızlık tıp dilinde Enürezis olarak bilinmektedir. Enürezis Nokturna (gece alt ıslatma), üriner sistemin (boşaltım sisteminin) en sık karşılaşılan problemlerinden biri olarak öne çıkmaktadır' dedi.

Çocuk Ürolojisi Polikliniğine en çok başvuru nedenlerinden birinin çocuklarda altını ıslatma problemi olduğuna dikkat çeken Op. Dr. Karagözoğlu, ''Enürezis, idrar kontrolünün beklendiği 5 yaştan sonra, haftada ikiden fazla idrar kaçırılması olarak tanımlanabilir. 5 yaşından büyük çocuklarda yüzde 20 oranında alt ıslatma problemleri saptanmaktadır. İşeme problemlerini gece yada gündüz idrar kaçırma, gece gündüz idrar kaçırma, sık idrara gitme, aniden sıkışma ve lavaboya gidene kadar damla damla idrar kaçırma olarak sıralanabilir. Alt ıslatma problemlerinin en sık karşılaşılan nedenleri mesane gelişimindeki gecikme, genetik yatkınlık, idrar bekletmeye bağlı gelişebilen aşırı aktif mesanedir. Bunların dışında nörojen mesane olarak bilinen, omurilik hastalıkları sonucu gelişen ve böbrek yetmezliğine neden olabilen bazı sendromlar vardır. 5 yaşından sonra alt ıslatmanın devam etmesi çocuklarda bazı psikolojik ve sosyolojik problemlere yol açabildiğinden tedavi edilmeleri, bu amaçla çocuk ürolojisi ile ilgilenen bir uzmana başvurmaları önerilmektedir'' diye konuştu.