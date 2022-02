Cilt güzelliğini korumak için bunlara dikkat!

Yaşlanma, güneş ışınlarına maruz kalma, mevsimsel değişimler, hava kirliliği ve çalışma koşulları gibi pek çok faktör cilt üzerinde olumsuz etkiler oluşturur. Dış etkenlere açık olması nedeniyle diğer organlara oranla çok daha hızlı yaşlanan cildin özellikle de yirmili yaşlardan itibaren daha fazla bakım ve desteğe ihtiyacı vardır. Kırışıklık ve lekelerin oluşumu, orta yaş ile birlikte en yaygın olarak görülen cilt sorunları arasında yer alır.

UZMAN DOKTOR KONTRÖLÜNDE YAPILMALI!

Doç. Dr. İbrahim Aşkar,''Yaşlanmanın ciltteki etkilerini önlemek ya da tedavi etmek için ilk önerilen cilt bakımı olur. Yaşlılık lekeleri için uzman doktor kontrolünde cilt kanseri gibi ya da başka sağlık problemlerinin olmadığı netleşitirildikten sonra, güneşten korunmak birinci öncelik olmalı, ayrıca oluşan lekeler için de gerekli C vitamini, alfa hidroksi asit, v.b. karışımlar ihtiva eden tedavi protokolleri uygulanır. Güneş koruyucu olarak 50 faktör güneş kremi kullanmalı ve iki saatte bir tazelenmelidir. Ellerin nemlendirilmesi ve nemin korunması çok önemlidir. Aynı zamanda günlük işlerde kimyasallardan elleri korumak için iş yaparken, eldiven kullanımı önerilmelidir. Göğüs dekoltesi güneşten korunmalı, belirli aralıklarla nemlendirmeli, cildi güçlendirmek için C vitamini ve retinoik asitli merhemler kullanılmalıdır. Ciltteki kuruluk ve kaşıntı için dermatolog tarafından değerlendirilmelidir. Cilt hastalığı yoksa cildin nemlendirilmesi ve bol sıvı tüketimi önerilir. Ciltteki kırışıklıklar ve sarkmaların önlenmesi için, sigara ve alkol tüketiminin bırakılması önerilir. Ayrıca bol sıvı tüketimi, cildin nemlendirilmesi, yeşil çay özlü, A ve C vitaminli, retinoidli ve antioksidan içerikli merhemler kullanımı önerilir. Bölgesel olarak kırışıklık ve sarkma olan yerlere botoks ve dermal dolgu da yapılabilir. Kırışıklıklara yol açan mimik hareketlerinin azaltılması önerilir. Stres azaltıcı aktiviteler, derin nefes alma egzersizleri, yoga ve meditasyon son derece faydalıdır. Saçlarda incelme ve seyrelmeye yönelik şampuan, krem ve losyonlar, vitamin ve gıda takviyeleri önerilir. Saçların güçlendirilmesi için, A, C ve E vitamininden zengin yumurta, ıspanak, somon, yeşil çay, avokado, nar, fındık gibi besinler tüketilmelidir.''dedi.

CİLDİN YAŞLANMASINI ÖNLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

Doç.Dr. İbrahim Aşkar, ''Cildin yaşlanmasına karşı, daha canlı, daha genç, daha parlak bir cilt elde edilmesi için, günümüzde birçok teknoloji geliştirilmiştir. Lazer uygulamaları, fraksiyonel RF (altın iğne) en sık tercih edilen yöntemler arasındadır. Fraksiyonel RF lazer uygulamalarına göre daha derine etki yapabilmesi, daha basit bir uygulama olması, hastaların uygulama sonrası önerilere daha rahat uygulayabilmesi açısından tercih nedeni olmuştur. Fraksiyonel RF ile, lazere göre cilde herhangi bir hasar vermeden direk ciltaltına rahatlıkla işlem yapılabilir. Yine lazere göre ağrısı ve acısının farkedilecek oranda az olması diğer artılarıdır. Fraksiyonel RF ile ciltteki gözenek açıklığı, ince kırışıklıklar, elastikiyet kaybı, akne ve yara izlerini de düzelttiği için, daha genç, daha canlı, parlak bir cilt elde edilebilir. Dikkat edilmesi gereken, uygulama öncesi derinin ölü doku ve gözeneklerdeki siyah noktalardan temizlenmesi önemlidir. Bu nedenle, fraksiyonel RF uygulamadan önce hydrafacial veya benzeri cilt bakımı yapılması uygulamanın daha etkili olmasını sağlamaktadır. Splendid uygulaması ile cildin değişik derinliklerine değişen yoğunlukta, değişen sürelerde, radyofrekans enerjisi uygulanır. Bu sayede kolajen ve elastin üretimi tetiklenir. Normalde bilinen altın iğne uygulamalarından daha derine inebilen bir teknolojidir.''diye belirtti.