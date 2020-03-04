Ceviz yağının faydaları - Ceviz yağı ne işe yarar?

Isıtılmadan kullanılması gereken bir yağ olan Ceviz yağı ister içilerek ister de vücuda sürülerek kullanılabilir. Yemek soslarında, salatalarda kullanılan ve masaj yapmak içinde kullanılan bir yağdır.

Ceviz Yağı Nasıl Yapılmaktadır?

Olgunlaşan cevizler ağaçtan toplanır. Cevizler kabuklarından ayrılır.

Kuruyan cevizler soğuk pres yöntemi ile ceviz yağı elde edilir.

Bir seneye kadar saklanabilen bir yağdır.

Ceviz yağı fabrikalarda üretilen yağlardan biridir.

Ceviz Yağının Faydaları Nelerdir?

Yetişkinler ve çocuklar için belirli miktarda ceviz yağı vücuda alınmalıdır.

Güçlü antioksidanlardan biri olan ceviz yağı kanserin türlerine karşı olarak önleyici etkisi bulunmaktadır.

Ceviz yağı uyku sağlığına etki eden melatonin açısından çok zengin bir içeriğe sahi olması ile uyku düzeninin sağlanmasını sağlar.

Kemik oluşmasının desteklendiği manganez, bağ doku ve tiroid fonksiyonları da düzenlenmesini sağlar.

Ceviz yağında Omega 9, Omega 6 ve Omega 3 yağ asitlerinin bulunması ile kan dolaşımını hızlandırarak ve yağ asitlerinin damarları korumasına yardımcı olur.

Kalp krizi oluşma riskinin azalmasını sağlanır.

Kalsiyum, demir, çinko, fosfor ve selenyum gibi maddeler vücut hormonlarını düzenler.

Cilde faydalı olan yağ asitleri ve besinler bulundurur ve kırışıklıkları gidermeye yardımcı olur.

Düzenli olarak her gün bir çay kaşığı kadar tüketildiği takdirde egzama gibi cilt sorunları ortadan kalkar.

Doğal olan ceviz yağı düzenli tüketildiğinde unutkanlık ve dikkat dağınıklığını önler.

Beyin hücrelerinin sağlıklarının korunması ve hafızanın güçlendirilmesi için oldukça önemlidir.

Gözaltında oluşan torbalar ve morlukların giderilmesini de sağlar.

İçerdiği doymamış yağ asidi ile kolesterolün düşürülmesini sağlar.

Ceviz yağı öksürük kesici olarak ta kullanılabilir.

Ceviz yağı yaz aylarında cildin bronzlaşmasını da sağlar.

İştah kesici özelliği ile kişilerin zayıflamasını kolaylaştırır.

Bıyık ve sakal çıkarmak içinde kullanılan bir yağdır.

Ceviz Yağının Saça Hangi Faydaları Vardır?

15 günlük düzenli kullanım ile kirpikler ve saçlarda etkisi vardır.

Saçlarda kullanılan boyaların saça verdiği zararları, güneşin ve havanının saça etkisi ile yaş alma nedeniyle oluşan yıpranmaları azaltarak; saçların sağlıklı, parlak ve canlı hale kavuşmasını sağlar.

Saç dökülmesinin önlenmesini sağlar.

Saçların beyazlamasını geciktirir.

Saçı çıkmayan iki yaşlarındaki bebeklerde saç çıkartır.

Hint yağı ile karıştırılan ceviz yağı kirpikleri uzatır.

Yıpranan, kırık saçların onarılması ve saçların beslenmesini sağlar.

Saçlarının parlaması sağlanır.

Saç kepeğini önler.

Banyodan önce saça ceviz yağı uygulanması ile hızlı saç uzamasını sağlar.

Ceviz Yağı Ne İşe Yarar?

Ceviz yağı vücuda dışarıdan ve içeriden alındığı kişi için faydası çoktur. Kemiklerden saçlara, deri hastalıklarından, kanser tedavisine ve bağışıklık sisteminden metabolizmaya kadar çok fazla yararı bulunuyor. Siğil tedavisinde çok iyi sonuçlar verir. Düzenli kullanım ile saçlara da çok büyük faydası vardır. Yaz aylarında koyu renkteki teni seven kişiler için sağlıklı ve güzel bir bronzluk sağlar. Aynı zamanda güneşin zararlı ışınlarına karşı korur. Hormonları düzenleyen ceviz yağı hem guatr hem de tiroid hastalıklarına da iyi gelmektedir. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırıp, iştah kestiği için zayıflamaya yardımcı olur.

Ceviz Yağı Nasıl Kullanılır?

Isıtılmadan kullanılması gereken bir yağdır. Ceviz yağı ister içilerek ister de vücuda sürülerek kullanılabilir. Yemek soslarında, salatalarda kullanılan ve masaj yapmak içinde kullanılan bir yağdır. Salatalarda kullanılmak istenmez ise bir tatlı kaşığı kadar içilebilir. Tadı beğenilmediği takdirde bir bardak su içerisine ceviz yağından üç damla kadar eklenmesi ile içilerek tüketilebilir.

Ceviz Yağı Yüze Sürülür mü?

Ceviz yağı cildi gençleştirir. Yüze sürmekte ise bu nedenle bir sorun yoktur. Yüze masaj yaparak ceviz yağı sürmek cildin canlı ve parlak görünmesini sağlarken aynı zamanda kırışıklıkları da önler.

Ceviz Yağının Cilt Üzerinde Etkisi Nedir?

Cildin ihtiyacı olan minerallerin ve vitaminlerin içeriğinde bulunması ile cildi besler. Sivilceler ve cilt lekelerinde de etkilidirler. Cildin doğal yollar ile iyileşmesini sağlayan ceviz yağı alerji oluşumu veya raf ömrünün tamamlanmasının tespiti ile kullanılmaması gerekmektedir. Tüm cilt tiplerinde güven ile uygulanabilecek bir yağdır. Cilt yüzeyinde her gün uygulanmasında bir sakınca yoktur. Cildindeki değişimi gözle görülecek şekilde fark eden kişiler yağı kullanmaya devam ettikleri için uzun vadede etkisi daha iyi ortaya çıkar.