Bill Gates virüs açıklaması! Yeni virüs çiçek virüsü mü? Çiçek virüsü nedir, aşısı var mı?

Bill Gates’in virüs açıklaması tüm dikkatleri yeni virüs iddialarına çevirdi. 2015 yılında dünyanın koronavirüs benzeri bir salgın ile karşı karşıya kalacağını söyleyen ve bu öngörüsü doğru çıkan Bill Gates, şimdi de koronavirüs sonrası dünyanın karşılaşacağı yeni virüs tehdidine dikkat çekti.

BİLL GATES VİRÜS AÇIKLAMASI

CNBC'den Hadley Gamble'a konuşan Microsoft'un kurucu ortaklarından olan ve dünyanın en zengin isimlerinden biri olarak anılan Bill Gates, potansiyel yeni bir pandeminin muhtemelen koronavirüs ailesinden farklı bir patojenden kaynaklanacağını söyledi. Gates, "Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak" dedi. Dünyayı sarsan bu açıklama sonrası herkes yeni salgının nasıl bir virüsten kaynaklanabileceğini araştırmaya başladı.

YENİ VİRÜS ÇİÇEK Mİ?

Bazı uzmanlar Bil Gates'in sözünü ettiği ölümcül virüsün çiçek virüsü olduğunu iddia ediyor. Bill Gates iki ay önce verdiği bir özel röportajda dünyanın çiçek hastalığı ile karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bill Gates'in hisselerini devrettiği Gates Vakfı'nın son aylarda çiçek aşısı için ciddi yatırımlar yaptığına dikkat çekiliyor. Bazı sağlık kuruluşlarının çocuklarda okul çağında yapılan ve kolda iz bırakan çiçek aşısına alternatif MRNA çiçek aşısı üretmeye başladıkları iddia ediliyor.

ÇİÇEK VİRÜSÜ NEDİR, AŞISI VAR MI?

Çiçek virüsü (Variola vera); çocukluk çağı hastalığı çiçeğin etkeni olan virüstür. Çiçek virüsü Variola major ve Variola minor olan iki varyeteye sahiptir. Variola'nın Latince anlamı; "noktalı, sivilceli"dir.

Bu virüs, 225-300 nm boyundadır. Genetik materyali çift zincirli DNA'dan oluşur. Tüm vücut derisine yayılarak yüksek ateş ve döküntüye neden olur. Bulaşıcıdır, aşıyla uzun süreli koruma sağlanır. Aşı kampanyaları sayesinde 1970'li yıllardan sonra neredeyse ortadan kalkmıştır.