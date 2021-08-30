Bazı hastalıkların insan vücuduna verdiği zararlardan doğru bir beslenme programı ile kurtulmak mümkün olmaktadır. Diyet yapılmasını gerektiren bu hastalıklarda diyete sadık kalındıkça hastanın şikayetlerinde artış olmamakla birlikte hayat kalitesinin arttığı belirtilmektedir. Behçet hastalığı da bu hastalığa yakalanan insanların beslenme programlarına dikkat etmelerini gerektiren bir hastalık olmaktadır. İnsanların yaşam kalitesini oldukça fazla etkileyen bu hastalık tedavi edilmezse ölümle dahi sonuçlanabilmektedir.

Behçet Hastalığına Ne İyi Gelir?

Behçet hastalığı öncelikle vücudun ağız kısmında ortaya çıkan ancak zamanla her yere dağılan kronik bir damar hastalığı olarak ifade edilmektedir. Bayanlarda ve erkeklerde eşit oranda görülen bu hastalık gözlerde iltihaplanmaya yol açarak körlüğe dahi sebep olmaktadır. Bu hastalığa nelerin sebep olduğu tam bilinmemekle birlikte tıbbi tedavilerin yanında dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunmaktadır. Behçet hastalığı bir damar hastalığı olduğu için damarları tıkayacak ya da onlara zarar verecek her türlü etmenden uzak durulması gerekmektedir. Behçet hastalığına iyi gelebilecek öneriler şunlar olarak ifade edilmektedir:

- Doğru beslenmeye önem verilmesi gerekmektedir.

- Yiyeceklerde iyotlu tuz kullanmaya özen gösterilmelidir.

- Sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durulması gerekmektedir.

- Gün içerisinde bol miktarda su içmeye özen göstermek gerekmektedir.

- Yemek listesinde baklagillere ağırlık verilmelidir.

- Bol bol meyve ve sebze tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Behçet Hastalığında Yenmemesi Gerekenler Nelerdir?

Behçet hastalığı tam tedavisi mümkün olmayan bir hastalık olduğu için hastanın şikayetlerini azaltmak adına dikkat edilmesi gereken birtakım durumlar bulunmaktadır. Behçet hastalığı olan kişilerin bu durumlara dikkat etmelerinin yanında düzenli olarak doktor kontrolüne de gitmeleri gerekmektedir. Behçet hastası olan birinin yememesi gerekenleri şu şekilde ifade etmek mümkün olmaktadır:

- Çok fazla tatlı yiyeceklerden ve içeceklerden uzak durulması gerekmektedir.

- Pirinç pilavı, patates, bulgur ve mısır yenmemesi gereken yiyecekler arasında olmaktadır.

- Hamur işleri tüketiminin en aza indirgenmesi gerekmektedir.

- Kök sebzelerden olan havuç ve kerevizin yenmemesi gerekir.

- Yağsız et yemeye özen gösterilmesi gerekmektedir.

- Kızartmalardan ve katı yağ ile yapılmış yiyeceklerden kaçınılması gerekmektedir.

- Yiyecekleri hazırlarken zeytinyağı kullanmaya özen gösterilmelidir.

- Süt ve süt ürünlerinin yağsız olanlarını tüketmeye dikkat edilmesi gerekmektedir.