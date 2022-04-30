°
Şehir seçiniz
    BİST2.4310.09EURO15.670.77USD14.840.37ALTIN905.410.55
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    SağlıkBayram tatilinde çam kese böceğine dikkat
    HaberlerSağlık Haberleri Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat
    ABONE OL

    Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat

    Ramazan bayramı tatili dolayısıyla açık alanda geçirilecek zamanların artacağını belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli, "Çam kese böceği ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebilecek alerjik reaksiyona neden olabilir" diye konuşarak vatandaşları uyardı.

    30.04.2022 - 16:05 | | İHA
    Bayram tatilinde çam kese böceğine dikkat

    Yüksek alerjik etkiye sahip çam kese böcekleri çam ağaçlarında yuvalanarak, kozalarından saldıkları tozlar nedeniyle kaşıntı, alerji, solunum sorunları gibi sorunlara neden olabiliyor. Nisan ve Mayıs aylarında çoğalan çam kese böceklerine insanların teması halinde vücutta kızarıklık, kabarıklık ve benzeri alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor.

    Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla açık alanlarda geçirilecek zamanların artış göstereceğini kaydeden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan Yürekli vatandaşları çam kese böcekleri ve oluşturabileceği alerjik reaksiyonlara karşı uyardı. Çam ağaçlarına temastan kaçınılması gerektiğini ifade eden Dr. Yürekli, "Çam kese böcekleri ile mücadele edilse de hemen hemen bölgemizdeki tüm çam ağaçlarında görüyoruz. Çam ağaçlarında kendilerine yuva yapıyorlar. Yuvalar açıldığında içerisindeki böcekler çevreye yayılıyor. Bu yuvaların tüyleri ve böcekler hassas bünyeli vatandaşlarda alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor hatta hastaları ciddi solunum yetmezliğine kadar götürebiliyor. İstenmeyen durumlarla karşılaşmamak için mümkün olduğunca çam kese böceklerinin yuvalarına temas edilmemelidir. Alerjik bir bünyesi olan insanlar bu ağaçların olduğu bölgelerden uzak durmalıdır" dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefon görüşmesi yaptı

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Pençe -Kilit'te yaralanan sözleşmeli er Nurettin Uzun şehit oldu! MSB acı haberi duyurdu

    Sıradaki Haber
    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    TOKİ ev ve iş yerlerini satışa çıkarıyor! Yüzde 25 peşinat, 120 ay vade ile...

    Sıradaki Haber
    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Maaşlardan kesinti yapılamaz! Çalışanların çoğu bunu bilmiyor! Ve zorunlu, fazla mesai ücreti yerine...

    Sıradaki Haber
    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Ukrayna’ya topyekûn yığınak! ABD'den dev yardım paketi, İngiltere'den 8 bin asker, Polonya'dan 200 tank...

    Sıradaki Haber