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    SağlıkAtipik otizm nedir, neden olur? Yarı otizm belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
    HaberlerSağlık Haberleri Atipik otizm nedir, neden olur? Yarı otizm belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
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    Atipik otizm nedir, neden olur? Yarı otizm belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

    Otizm ile yakından ilgili olması ile beraber aynı zamanda bu konuda atipik otizm öne çıkmaktadır. Özellikle birbirine yakın olan iki hastalık olduğunu ifade etmek gerekir. Bu konuda belli başlı bazı durumları ile birbirinden ayrılan hastalıklardır. Genelde çocuklarda ortaya çıkan ve ciddiye alınması gereken rahatsızlıklar içerisinde yer aldığını da söylemek mümkün.

    30.08.2021 - 15:46 |
    Atipik otizm nedir, neden olur? Yarı otizm belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir?

    Otizm belirtiler sahip olmasına rağmen tanı koyacak kadar yeterli kriterleri sağlamayan hastalık atipik otizm olarak bilinmektedir. Çocuklar için verilen bir tanı ile beraber son dönemlerde çok fazla merak edilen konulardan biridir. Kısaca otizm hastalığına yakın bir durum olarak öne çıktığını söylemek gerekir.

    ATİPİK OTİZM NEDEN OLUR?

    En çok merak edilen konular içerisinde atipik otizm neden olur sorusu geliyor. Bunun birçok farklı sebebi olduğunu ifade etmek mümkün.

    - Genetik faktörler

    - Çevresel faktörler

    - Hormonal nedenler

    - Bazı nörogelişimsel farklılıklar

    Şu an için öne çıkabilecek atipik otizm nedenleri arasında bunlar geliyor. Ancak tam olarak kesin bir neden henüz ortaya çıkarılmış değil. Günümüzde bu hastalığın nedenleri konusunda çalışmalar hala devam ediyor.

    YARI OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

    Belli başlı bazı belirtileri ile beraber yarı otizm çocuklar üzerinde anlaşılabilmektedir. Aynı zamanda bu durum atipik otizm olarak bilinmektedir.

    - Toplumsal etkileşim ve iletişimde yaşanan yetersizlik

    - İletişim konusunda kullanılan dil ve semboller konusunda, 3 yaşından önce yaşanan gecikmeler

    - Bazı takıntıların ortaya çıkması

    - 6. aydan itibaren başkalarına karşı sıcak bir biçimde gülümsememek

    - 9. aydan itibaren gülümseme ya da ses ile beraber yüz ifadelerine karşılık vermemek

    - 16. aydan itibaren herhangi bir sözcük dile getirmemek

    - 24. aydan itibaren iki kelimenin bir araya getirdiği cümleleri kurma zorluğu yaşamak

    Yukarıda verilen belirtiler ile beraber yarı otizm çocuklarda kendisini göstermektedir. Böyle durumlarda mutlaka en yakın zamanda uzman bir doktor görmek çok önemlidir.

    YARI OTİZM TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

    Yarı otizm tedavi yöntemleri içerisinde çocuklara özel eğitimler yer alır. Özellikle psikoeğitsel terapilere ile beraber çocuğun sosyal becerilerinin gelişmesine katkı sağlanır. Kendisini daha iyi ifade edebilme, çevresindeki insanlar ile etkileşim kurma ve motor becerilerini arttırma noktasında çalışmalar yapılır.

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