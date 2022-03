Alopesi nedir? Will Smith’in karısı Jada Pinkett Smith hastalığı Alopecia neden olur, Alopecia Areata nasıl anlaşılır, tedavisi var mı?

94. Oscar Ödül Töreni, ödül alan isimlerden çok Will Smith’in Chris Rock'a attığı tokatla anılıyor. Saç dökülmesine neden olan rahatsızlığı bulunan Jada Pinkett-Smith'in saçsız başı hakkında, "Jada seni seviyorum, GI Joe 2 yakında, sabırsızlıkla görmeyi bekliyorum." şeklinde espri yapan Rock'ın yanına giden Smith, ünlü sunucuya canlı yayında tokat attı. Will Smith'in karısı 2018 yılından bu yana Alopesi hastalığı ile mücadele ediyor. Peki Will Smith’in karısı Jada Pinkett Smith’in hastalığı ne, Alopecia (Alopesi) nedir?

ALOPESİ (ALOPECİA) NEDİR?

Halk arasında saçkıran adıyla bilinen Alopesi, bölgesel saç kaybına neden olan bir otoimmün bozukluktur.

Bağışıklık sisteminin kendi hücre ve dokularına karşı mücadeleye girişmesidir. Alopesi hastalığı saçlı deri, sakal bölgesi, kaşlar, kirpikler gibi kıl köklerini etkileyen bir hastalıktır.

ALOPESİ NEDEN OLUR?

Saçkıran hastalığının nedeni kesin olarak bilinmese de vücudun kendi hücre ve dokularını yabancı olarak tanıması ile ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi kişinin kendi hücrelerine saldırır ve Alopesi hastalığı ortaya çıkıyor.

Saçkıran hastalığında bağışıklık hücreleri saç köklerine saldırarak saçın uzamasını durdurur ve saç dökülmesine yol açar.

ALOPESİ HASTALIĞI NASIL ANLAŞILIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesi

Kıl köklerinde iğne deliği şeklinde oyuklar

Beyaz lekelenme veya çizgilenme Tırnaklarda sertleşme

Tırnakların soluk görünmesi

ALOPESİ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Alopesi tedavisi medikal müdahaleler ve kremlerle yapılır. Hastanın saç kaybını azaltmayı amaçlayan tedavi yöntemleri sonrası iyileşme kişiye göre değişir.

Ağır seyirli vakalarda medikal müdahalelere rağmen saç kaybı şikayeti devam edebilir.